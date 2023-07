La nuova collezione di jeans Relaxed Fit by Cigala’s

La tipologia di pantaloni Relaxed Fit abbraccia due modelli facili-facili, che puoi indossare con una mano sola, che annullano in un attimo ogni stress, che ti risolvono la giornata. In più, non devi nemmeno pensare a come abbinarli: sono creazioni votate all’eccellenza, per cui stanno bene con tutto, in ogni occasione e su tutte le silhouette. Non per niente Cigala’s è sinonimo di stile e savoir faire Made in Italy.

La vestibilità per Cigala’s è un’ossessione: da sempre ogni prototipo viene provato e riprovato su donne vere e non su modelle statuarie, così da eliminare qualsiasi reale criticità. Non solo: l’esclusione dal ciclo produttivo di ogni procedura inquinante, l’uso di cotoni organici certificati, i metalli atossici, le etichette riciclabili sono ormai un’abitudine consolidata.

I Relaxed Wide Leg hanno un comfort a due facce: davanti sono lineari, con le tasche a filetto invisibili sui fianchi e i tubolari ampi con risvolto alto e dietro hanno giro vita elastico per essere super comode. Li trovi in denim invecchiato effetto 3 o 6 anni o in cotone, Modal ed Elastane in ben 22 colori.

I Relaxed Pijama sono pantaloni morbidissimi con gamba dritta e coulisse elastica in vita, per offrire il massimo comfort (con il minimo sforzo). Sono in denim con una piccola percentuale di Elastane, in cotone, Lyocell e lino e in cotone e Modal in 22 nuance. Per infilarli in quattro e quattr’otto e vivere con stile e in completo relax questo inizio di primavera.