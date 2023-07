All’hotel Winkler si tocca il cielo con un dito

L’hotel Winkler è un luogo straordinario dove vivere una vacanza al settimo cielo. E non è un modo di dire. Quest’estate, il cielo è raggiungibile in due modi: dalla favolosa infinity pool sul tetto, dove sembra di toccare il cielo con un dito e dal parapendio che fa battere il cuore dal decollo fino all’atterraggio. Infatti, il colorato parapendio firmato Winkler e l’istruttore Martin attendono gli ospiti per un indimenticabile giro al cospetto delle cime alpine. Si parte dalla vetta del Plan de Corones e ci si lascia “trasportare” dalle correnti ascensionali.

Le Dolomiti e la catena alpina sono spettacolari: centinaia di montagne si presentano all’appello. Impossibile dare un nome a tutte. L’aria di montagna si fa sempre più pura man mano che si sale e accarezza mani e il viso con gentilezza. Il corpo non ha peso. Volare è una sensazione di leggerezza. L’alta quota è a portata di mano. Anche le nubi sono leggere. Il cielo è impalpabile. Il volo in tandem è senza pensieri, pensa a tutto l’istruttore. C’è posto solo per godere la libertà e fingere di essere aquile.

L’altro modo per toccare il cielo con un dito è immergersi nell’infinity pool panoramica posizionata sul tetto. Una location che affascina gli ospiti che desiderano galleggiare nell’acqua tiepida davanti ad un paesaggio strabiliante: la val Pusteria è “ai propri piedi”. La vista è impagabile. In ascensore, si sale sul tetto, al 4° piano e lo sguardo si posa sulle vette delle montagne e i loro verdissimi pendii. In questo luogo speciale, dedicato solo agli adulti, la calma è garantita. Questa stupenda piscina a sfioro, depurata con ozono, sembra non avere confini. L’acqua sfiora il bordo confondendosi con l’azzurro del cielo. Si nuota in una dimensione onirica: non ci sono pareti che interrompono il panorama. Per chi si vuole letteralmente sdraiarsi, c’è un tiepido idromassaggio che invita al relax (panoramico) completo. Lettini e chaise longue sulla grande terrazza permettono di dormire, riposare, sognare, abbronzarsi o dimenticare la quotidianità. Qui, il cielo è ancora più vicino.

Non manca la spa, un luogo privilegiato per chi cerca il benessere, dedicata solo agli adulti. Una ricerca estetica per regalare agli ospiti luoghi di benessere puro. Nella grandissima sauna finlandese con vista panoramica vengono effettuate le emozionanti e benefiche gettate di vapore, ci sono poi: biosauna alle erbe, bagno turco con gettate di vapore, bagno turco salino, sauna agli infrarossi, diverse aree relax, idromassaggio, piscina interna con isole del relax, piscina di acqua fredda per un tuffo rigenerante dopo la sauna e impianto Kneipp con getti massaggianti per i piedi.

Per il riposo dopo gli aufguss, la scelta è ampia: si può optare per le diverse sale relax all’interno della spa, come i lettini ad acqua oppure la suggestiva area “water shadow” con un gioco di luci creato dall’acqua che illumina le pareti, oppure scoprire la sala “salt & infrared” (sdraiandosi sui lettini gli infrarossi si accendono e scaldano la schiena) con le decorazioni di sale che creano un ambiente ovattato. O ancora provare i lettini sospesi, posti davanti alla grande vasca idromassaggio con vista sulle montagne, il cui leggero dondolio diventa una ninna nanna per prendere sonno più facilmente. Oltre alla piscina sul tetto, una grande piscina interna/esterna e un grande idromassaggio all’aperto sono un’invitante proposta di benessere.