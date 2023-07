HERBAE Spartium, il nuovo ingrediente-profumo de L’Occitane

L’ultima interpretazione di HERBAE de L’Occitane, l’edizione limitata Spartium, celebra un approccio alla bellezza umile e semplice. Si ispira ai fiori giallo oro della Ginestra provenzale per omaggiare e catturare l’essenza raggiante ed unica delle donne che quotidianamente manifestano con umiltà le loro emozioni.

Il nostro ritmo di vita moderno può essere frenetico, persino estenuante a volte. Non sorprende che di tanto in tanto abbiamo bisogno di allontanarci da tutto e di riconnetterci con la natura. Dentro di noi c’è un desiderio di fuga, di avventura, di afferrare la vita con entrambe le mani e di sfidare le esigenze della vita quotidiana. L’Occitane ha catturato questo desiderio in una fragranza che colpisce e sfugge, con un profumo floreale e verde che rinvigorisce i sensi. Un’ode alle erbe selvatiche che crescono nel cuore della Provenza.

La linea è composta da:

L’Eau de Toilette HERBAE Spartium ha un profumo avvolgente e rinfrescante, perfetto per la primavera. È l’incarnazione della natura in tutta la sua autenticità e semplicità. La freschezza agrumata e verde delle foglie di rabarbaro e del pompelmo lascia il posto a note di gelsomino e di ylang ylang per una sfaccettatura floreale e solare.

Per rispettare gli impegni chiave di L’OCCITANE, la confezione è stampata su carta ottenuta da fonti sostenibili, senza uso di cellophane.

Sapone solido profumato – ideale per le mani e per il corpo, questo sapone con il 95% di ingredienti di origine naturale, deterge delicatamente la pelle profumandola con questa fragranza solare e accattivante di Ginestra del Mediterraneo. Per contribuire al rispetto della biodiversità e alla riduzione dei rifiuti, la confezione è stata stampata su carta proveniente da foreste sostenibili.

Gel Doccia Herbae Spartium – gel doccia delicatamente profumato per detergere il corpo. Con la sua formula composta al 95% da ingredienti naturali, la sua texture leggera e avvolgente rinfresca e nutre delicatamente la pelle. In linea con uno degli impegni principali della Maison (la riduzione dei rifiuti), il suo flacone è composto per il 50% da plastica riciclata ed è a sua volta riciclabile.

Latte Corpo Herbae Spartium – questa lozione idratante per il corpo, arricchita con l’iconico burro di karité di L’OCCITANE e con ingredienti di origine naturale al 95%, è ricca della freschezza delle erbe selvatiche. La sua texture leggera lascia la pelle splendidamente profumata per tutto il giorno ed è confezionata in un flacone al 50% in PETR, ovvero realizzato al 50% con plastica riciclata e riciclabile.

Crema Mani Herbae Spartium – questa crema mani dalla consistenza leggera rivela un accordo di erbe selvatiche squisitamente fresco. Arricchita con burro di karité e sostenibile, questa crema aiuta a nutrire profondamente la pelle e la lascia delicatamente profumata.