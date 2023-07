Stampe floreali tutto l’anno, i consigli degli esperti per abbinarle

Siamo abituati a vedere stampe vivaci e floreali soprattutto in primavera o nella stagione calda ma le fashion week ci stanno abituando a vedere colori frizzanti e fantasie all over tutto l’anno, anche durante l’inverno. Ecco perché oggi vogliamo parlarti di come abbinarle in modo top a seconda del tuo fisico e della tua personalità.

Chi ha detto che la flower print può essere indossata solo con la bella stagione? Le inguaribili romantiche e le più nostalgiche possono aver voglia di richiamare la natura tutto l’anno, sia con stampe all over su abiti, gonne e pantaloni che con decori tridimensionali da applicare sugli accessori. Seppur possa sembrarti impegnativa, in realtà si tratta di una soluzione elegante e facile da abbinare grazie alla sua versatilità. Devi anche sapere che viene declinata in varie forme: a fiori piccoli ma anche oversize, con colorazioni ton sur ton oppure a contrasto, proprio per andare incontro alle esigenze di ogni donna,

Stampe floreali a seconda della personalità

Se hai gusti semplici e non vuoi esagerare scegli un solo campo fantasia e abbinalo a qualcosa di basic. Un esempio? Le gonne floreali di marca hanno un design elegante e contemporaneo e si prestano ad abbinamenti chic con una camicia in raso ma possono essere anche rese più casual con una camicia jeans annodata o magari con una t-shirt con lettering.

Vuoi optare per qualcosa di più rock? Abbina un abito floreale e romantico alle Dr. Martens e ad un chiodo di pelle: il look perfetto per le mezze stagioni e per chi vuole mostrare la propria personalità, sia dolce che tenace.

Chi è pronto ad esagerare e non ha paura di osare può addirittura fare un mix and match: in passerella abbiamo spesso visto l’abbinamento di stampe floreali a contrasto con altre fantasie, come ad esempio quella a pois o a righe.

Fiori all over, i consigli in base alla forma del tuo corpo

I personal shopper e gli stylist hanno fornito alcuni consigli utili per le diverse tipologie di fisicità; attenzione non parliamo di taglie ma proprio di fisionomia cioè delle celebri immagini a mela, pera, triangolo.

Se hai un fisico a pera. Chi ha fianchi larghi dovrebbe scegliere stampe floreali bilanciando l figura; questa forma del corpo risulta più stretta ed esile nella parte superiore, solitamente invece più abbondante in quella inferiore… per capirci, un po’ come J. Lo! In questo caso giocare con tagli asimmetrici o vita alta sono un’ottima idea.

Chi ha fianchi larghi dovrebbe scegliere stampe floreali bilanciando l figura; questa forma del corpo risulta più stretta ed esile nella parte superiore, solitamente invece più abbondante in quella inferiore… per capirci, un po’ come J. Lo! In questo caso giocare con tagli asimmetrici o vita alta sono un’ottima idea. Chi ha una figura petite . Se sei proporzionata ma hai un corpo molto esile e piccolino, una buona idea potrebbe essere quella di mantenere un abito che garantisca proporzioni e che non sia eccessivamente lungo. Se scegli una gonna maxi, opta per uno spacco e soprattutto ricordati sempre di segnare la vita per bilanciare la figura in modo armonioso.

. Se sei proporzionata ma hai un corpo molto esile e piccolino, una buona idea potrebbe essere quella di mantenere un abito che garantisca proporzioni e che non sia eccessivamente lungo. Se scegli una gonna maxi, opta per uno spacco e soprattutto ricordati sempre di segnare la vita per bilanciare la figura in modo armonioso. Se hai un corpo androgino. Anche chi ha poche curve può mettere in risalto la propria femminilità con stampe floreali; se ti riconosci in una fisicità stile Cate Blanchette opta per un abito lungo che metta in risalto collo e spalle, magari con una scollatura quadrata o bare shoulder.