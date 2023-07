WallPepper/Group presenta la collezione Kids 2023

Con le inedite proposte Kids, l’immaginazione prende forma e la decorazione diventa un elemento emozionante e coinvolgente per interpretare l’interior. Immagini gioiose, motivi allegri, soggetti originali e sorprendenti: le nuove carte da parati WallPepper/Group sono ‘racconti’ di mondi stupefacenti e scenari suggestivi, spesso stravaganti, di luoghi incantati e creature misteriose, di ambienti fiabeschi, di affascinanti architetture che prendono vita attraverso il colore… contesti dove tutto, ma proprio tutto, è possibile.

Tutte le grafiche possono essere realizzate in WP/Strong, materiale dall’eccezionale resistenza meccanica, ideale per decorare stanze e altri luoghi dedicati ai più piccoli. In TNT naturale con finitura antibatterica, composto da fibre tessili e cellulosa (PVC free), WP/Strong è resistente a urti, macchie e usura.