CC WATER, l’ibrido di Erborian da portarsi in valigia questa estate

Con l’arrivo dell’estate, è fondamentale adattare la nostra make up routine per proteggere e idratare la pelle sotto il caldo abbraccio del sole. In questa stagione, l’utilizzo di prodotti leggeri diventa essenziale per garantire una copertura uniforme senza appesantire la pelle. Ed è qui che entra in gioco la CC WATER di Erborian, il prodotto perfetto che unisce skincare e make-up.

La CC WATER di Erborian è il segreto per un make up estivo impeccabile. Questo prodotto innovativo ti offre l’idratazione e l’illuminazione necessarie per far risplendere la tua pelle sotto il sole estivo. È arricchita con Centella Asiatica, un super ingrediente ampiamente conosciuto in Corea per le sue proprietà benefiche per la pelle. Questo prodotto è un vero e proprio perfettore e purificante viso. Grazie ai suoi pigmenti incapsulati, la CC WATER valorizza l’incarnato, donandoti una pelle uniforme e luminosa. Inoltre, proprio grazie alla presenza di Centella Asiatica, contribuisce a calmare e idratare la pelle, offrendoti un’idratazione duratura e contrastando gli effetti disidratanti del caldo estivo.

La formula leggera e trasparente della CC WATER si adatta perfettamente al tono della tua pelle, uniformando l’incarnato e regalando un aspetto fresco e radioso. Con la sua texture gel dissetante e l’acido ialuronico, noto per le sue proprietà idratanti, questa formula rimpolpante migliora visibilmente la consistenza della pelle, riducendo le rughette causate dalla disidratazione. Il risultato è una pelle perfetta, fresca e luminosa, con un bellissimo effetto rugiadoso, senza lasciare una sensazione di untuosità.