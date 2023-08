Sephora Collection presenta la prima collezione Made with You

Con l’arrivo della stagione più attesa dell’anno, Sephora ha anticipato ancora una volta le tendenze estive con prodotti disegnati, ispirati e votati dalla sua community di Instagram. La prima collezione Made with You è pronta a risplendere: GLITTER POWER. Ciglia finte, ombretti, glitter viso e molto altro. Con tutti questi nuovi prodotti non p

otrete trattenere la vostra creatività. Tutti i prodotti sono disponibili su sephora.it e in alcuni negozi selezionati. Corri a scoprire i più adatti a te e sfoggiali nelle tue serate estive.