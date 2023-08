Mediterranea, la nuova collezione dedicata al mare Chantecler

Mediterranea, la nuova collezione presentata dal brand caprese Chantecler, è un omaggio all’energia vibrante del mare, che diventa ispirazione e filo conduttore estetico e concettuale delle nuove proposte Cherie, Paillettes e Campanelle.

Il mare come scrigno di mille colori e creature favolose, trama di bellezza, dinamismo e vigore, un bene da preservare e far rivivere nelle meravigliose creazioni di alta gioielleria della Maison. Cherie infatti, declina la suggestione marina nei nuovi bracciali, orecchini e collane presentati in oro giallo e bianco, dove boule digradanti di turchesi e coralli si alternano sinuosi ai bagliori dei brillanti e delle perle, donando un’allure contemporanea e gioiosa.

La linea Paillettes invece, regala scintillanti riflessi della Dolce Vita caprese ed introduce la profonda luce blu dello zaffiro che, grazie alle sue infinite gradazioni ed i naturali riflessi acquei, evoca gli inesplorati ed affascinanti abissi, diventando punto cardinale di una rotta mediterranea.

Pesce paillettes, rappresenta una metamorfosi, in cui l’iconica campanella assume le sembianze di una piccola creatura che anima le acque, diventando così un pesciolino prezioso. Le delicate scaglie che ricoprono la superficie si fanno simbolo di un sapiente lavoro di artigianato dove minute paillettes mobili smaltate a mano rendono questo manufatto un pezzo di altissima qualità. Un gioiello che diventa emblema iconografico della Maruzzella, mitica sirenetta del golfo di Napoli cantata dai poeti.

Infine, Campanelle in cui La vivacità dei colori e la magia dei profumi richiamano alla memoria le note della flora di capri, accompagnandoci in una realtà da sogno. Il fiore della bouganvillea attraverso la rappresentativa campanella offre un indimenticabile tributo all’isola, all’amore per la natura ed all’attenzione per la sostenibilità.