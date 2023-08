Shopping scarpe online: ecco come scegliere i modelli giusti

Gli ultimi tempi ci hanno abituato ad apprezzare e fare sempre un uso maggiore dei dispositivi digitali, per qualunque tipo di attività quotidiana: dal lavoro allo studio, dallo svago fino alle relazioni sociali, ormai tutto passa dal web, anche lo shopping. Effettuare acquisti online, soprattutto se in ballo ci sono vestiti o scarpe, offre sicuramente opportunità di scelta maggiori, rispetto alle compere tradizionali.

Acquistare attraverso uno dei tanti e-commerce aziendali o siti multimarca è una scelta che stanno sposando tanti consumatori, semplicemente perché più accessibile, comoda e conveniente. D’altra parte, però, soprattutto per alcune tipologie di prodotti, come le scarpe, qualcuno può mostrare ancora delle reticenze, legate alla mancata possibilità di provare il prodotto, prima di comprarlo. Un ostacolo, che nella maggior parte dei casi viene risolto con la possibilità di rendere indietro il prodotto, ricevendo per intero l’importo versato, o sostituirlo con modelli e numeri più adeguati. Per ridurre il rischio di reso, però, e sentirsi più tranquilli nella scelta, si può anche mettere in pratica qualche accorgimento preventivo che consente di focalizzarti sulla scelta più giusta e portare a casa il modello che si stava cercando, esattamente della propria taglia. Per non sbagliare, acquista il tuo modello di scarpe preferito online utilizzando alcuni dei consigli che forniremo qui di seguito e sperimenta in prima persona l’efficacia dello shopping sul web.

Conoscere bene la misura del piede

Se si vuole essere certi di acquistare la scarpa adatta e perfetta per il proprio piede, la prima cosa che bisogna considerare è la sua conformazione e la sua misura. Meglio non lanciarsi in acquisti azzardati, di modelli che conquistano particolarmente per il loro design, se non sono della propria misura e non del tutto in linea con il proprio stile.

Ogni brand può presentare delle lievi variazioni anche per le stesse misure, per cui non bisogna tralasciare la possibilità di consultare la guida che molti store mettono a disposizione, per individuare il numero esatto di scarpa, relativo alle misure del piede.

Valutare bene il tipo di scarpa

Leggere dettagliatamente le caratteristiche tecniche dei modelli individuati è indispensabile, per effettuare acquisti riusciti. Se, ad esempio, si è alla ricerca di scarpe da ginnastica per la sessione di jogging giornaliero, allora si può provare ad approfondire le performance di ammortizzazione, i materiali, la traspirabilità della scarpa, il supporto plantare offerto dalle diverse calzature. Al contrario, se si tratta di una scarpa da cerimonia o evento speciale, passeranno in primo piano caratteristiche come colore, design, materiali. Un’attenta valutazione preliminare delle caratteristiche di ogni modello può fornire un’ottima guida per un acquisto più consapevole.

Leggere le recensioni

Un altro modo per valutare la qualità dei prodotti e l’affidabilità del rivenditore è leggere le recensioni dei clienti che hanno già acquistato. In questo modo ci si può rendere conto facilmente del grado di soddisfazione generale o se, al contrario, è meglio lasciar perdere. Dalle recensioni, infatti, emergono molto facilmente eventuali criticità, sia legate ai prodotti, che alle politiche di vendita e assistenza del rivenditore online.

Verificare le politiche di spedizione e reso

Tante volte, l’esperienza d’acquisto online è resa tanto più positiva quanto efficaci sono i servizi di customer care, spedizione e reso, proposti dai rivenditori online. Se, nonostante tutta l’attenzione prestata, la scarpa scelta non dovesse soddisfare le aspettative, allora è bene sapere per tempo come muoversi per beneficiare di una restituzione dell’intero importo versato o di un buono da spendere per ulteriori acquisti.

Ogni store online, infatti, mette in atto le sue specifiche politiche di reso. Alcuni danno la possibilità di spedire indietro il prodotto gratuitamente, altri, invece, prevedono piccoli costi aggiuntivi. Alcuni spediscono gratis, altri aggiungono spese di spedizione differenti, in base all’urgenza di ricezione. Oltre a quanto riportato sul sito, contare su un supporto valido da parte del team di assistenza clienti, che sia rapido ed efficiente, costituisce senza dubbio un segnale di serietà e affidabilità.