Acido glicolico: scoprine tutte le benefiche proprietà

La natura è amica della bellezza e della pelle. Ecco perché vale la pena scoprire gli effetti e le proprietà benefiche di alcune sostanze, naturalmente presenti nella frutta o in altre piante. Tra piacevoli sorprese e gradevoli novità, sarà facile trovare nuovi alleati per la propria beauty routine e conservare così una pelle fresca e gradevole.

Un prezioso alleato per la pelle

Quando si parla di prodotti che aiutano la pelle in maniera del tutto naturale, non si può che fare riferimento all’acido glicolico: uno degli alleati più promettenti della cute e del suo benessere. Questo acido è ricavato solitamente da barbabietole, canna da zucchero e uva non matura, ed è ormai alla base di numerosi cosmetici. Le creme viso a base di acido glicolico sono particolarmente efficaci, poiché le piccole molecole di questa sostanza penetrano con estrema facilità nell’epidermide. Questo permette ai cosmetici che sfruttano questo acido di agire tanto in superficie, quanto in profondità.

Le proprietà dell’acido glicolico

Essendo una sostanza perfettamente naturale, l’acido glicolico è la base per un peeling chimico niente affatto abrasivo. Di certo, vale la pena utilizzarlo sempre dietro indicazione medica, così da essere certi che il peeling possa rivelarsi efficaci in alcuni casi specifici. Tuttavia, nei cosmetici con concentrazione pari o inferiore al 3,5%, la sostanza può essere facilmente applicata anche a casa. Infatti, l’acido glicolico è molto utile nel trattamento di cicatrici, macchie e acne, rivelandosi prezioso nella maggior parte dei casi.

Sia in campo estetico, sia in campo dermatologico, l’acido glicolico trova numerose applicazioni. Questa molecola riesce a regalare una pelle morbida e sana, nonché luminosa e fresca, grazie all’eliminazione delle cellule superficiali morte. Un’applicazione più profonda in campo medico è possibile grazie a concentrazioni più alte, che si spingono fino al 70%. L’unico effetto collaterale riscontrato, di solito, è un po’ di rossore nella parte interessata dall’acido stesso, che tuttavia scompare nel giro di poche ore. Alcuni, talvolta, registrano anche un lieve pizzicore, che passa in appena pochi minuti.

Data la premessa, si possono analizzare gli effetti dei cosmetici a base di acido glicolico. Questi aiutano a rigenerare e rinfrescare la pelle, uniformandone il colorito. Inoltre, combattono egregiamente vari inestetismi, come rughe e segni dell’invecchiamento, favorendo la formazione di collagene. Le macchie sulla pelle e le cicatrici lasciate dall’acne troveranno in questo acido un avversario grandioso, capace di eliminarne ogni traccia. Acne e punti neri saranno solo un ricordo, mentre l’azione dell’acido aiuterà a restringere i pori ed eliminare le smagliature. L’azione esfoliante dell’acido si rivela infatti estremamente preziosa ed efficace per la rimozione delle cellule morte e un miglioramento della struttura generale della cute. Dermatite seborroica e, più in generale, gli eccessi di sebo prodotti dalla pelle sono infine efficacemente contrastati dall’acido glicolico.

Ecco dunque che un nuovo alleato, perfettamente naturale, si dimostra efficace e performante contro numerosi inestetismi e problemi cutanei. L’azione dell’acido glicolico è preziosa, ma a patto di usarlo con attenzione e parsimonia, e solo in prodotti con basse concentrazioni. Il resto andrà infatti affidato a medici specialisti, capaci di gestire gli effetti di concentrazioni di acido maggiori.