Nuova collezione Nutritious by Estée Lauder

Ispirandosi alle ultime scoperte scientifiche, Estée Lauder lancia la NUOVA Collezione Nutritious, un trattamento olistico per dare coccole e benessere alla pelle spenta e “problematica”. Efficaci e ad elevate prestazioni, con oltre il 92% di ingredienti di derivazione naturale, le formule sono ideate per pelli normali, oleose o miste, con squilibri visibili come pori dilatati, sebo in eccesso, irritazioni, arrossamenti e opacità. Ogni formula è delicatamente calibrata, infusa con il Complesso Nutri-9 ricco di sostanze nutritive, composte da ingredienti nutrienti per la pelle che aiutano a ridurre l’effetto lucido, mantenere i pori liberi, combattere i rossori e rafforzare la pelle per riportare luminosità e vitalità.

La NUOVA Collezione Nutritious comprende 3 prodotti dalle texture uniche e sensoriali: 2-in-1 Foam Cleanser, Radiant Essence Lotion e Melting Soft Creme/Mask.

Estée Lauder Nutritious 2-in-1 Foam Cleanser – tubo 125ml

Una schiuma ricca e soffice che deterge e purifica in profondità lasciando la pelle fresca e a suo agio. Infuso con il potente complesso Nutri-9 ricco di sostanze nutritive. Usata come detergente quotidiano o maschera purificante settimanale da 1 minuto, la formula aiuta a ridurre l’occlusione dei pori, rimuove il sebo in eccesso, riporta la luminosità e lascia la pelle fresca e levigata.

Estée Lauder Nutritious Radiant Essence Lotion – flacone 200ml

Un’infusione liquida e idratante che aiuta a risvegliare, bilanciare e lenire l’aspetto della pelle. Infuso con il potente complesso Nutri-9 ricco di sostanze nutritive. Da utilizzare come primo passaggio dopo la detersione per preparare la pelle al trattamento che segue, questa essenza attenua l’aspetto dei pori e l’oleosità in eccesso, rafforza la barriera cutanea, ripristina la luminosità e previene gli arrossamenti.

Estée Lauder Nutritious Melting Soft Creme / Mask – vasetto 50ml

Una crema morbida, soffice, che regala una sensazione confortevole e avvolgente e che si fonde con la pelle per lenirla, rinnovarla e rafforzarla grazie a un’idratazione prolungata. Infusa con il potente complesso Nutri-9 ricco di sostanze nutritive. Usata come crema quotidiana o come maschera settimanale, la formula attenua l’aspetto dei pori, l’eccesso di oleosità e gli arrossamenti post-acne, aiuta a rafforzare la barriera cutanea, previene il rossore e ripristina la luminosità.

Ideali per la pelle imperfetta che vuole contrastare opacità, pori dilatati, sebo in eccesso, irritazioni e arrossamenti, il trattamento Nutritious aiuta la pelle a ritrovare l’equilibrio ideale:

Riduce l’aspetto dei pori e l’effetto lucido causato dalla pelle oleosa — Minimizza i pori, riduce oleosità in eccesso, ripristina l’equilibrio olio-acqua della pelle ed attenua i rossori post-acne.

— Minimizza i pori, riduce oleosità in eccesso, ripristina l’equilibrio olio-acqua della pelle ed attenua i rossori post-acne. Rafforza la barriera ed attenua i rossori — Rafforza l’azione barriera della pelle, apporta idratazione nel lungo periodo, previene i rossori lasciando la pelle lenita e meno reattiva.

— Rafforza l’azione barriera della pelle, apporta idratazione nel lungo periodo, previene i rossori lasciando la pelle lenita e meno reattiva. Riporta radiosità e affina la grana della pelle : dona energia, radiosità, un aspetto sano e luminoso. Affina la grana della pelle per un aspetto più levigato.

: dona energia, radiosità, un aspetto sano e luminoso. Affina la grana della pelle per un aspetto più levigato. Le formule di Nutritious sono VERIFICATE dall’Environmental Working Group (EWG) e realizzate con l’impiego della Green Chemistry Methodology* di Estée Lauder Companies. Questa metodologia è basata su dati di valutazione delle formule attraverso l’analisi della salute umana, della salute dell’ecosistema e dell’ambiente al fine di misurare e migliorare l’innovazione in termini di sostenibilità, salvaguardando gli standard di prestazione del prodotto.

L’imballaggio di Nutritious utilizza confezioni certificate FSC riciclabili, i flaconi dei prodotti includono oltre il 20% di materiale riciclato. Vasetto e flaconi sono riciclabili.

92 – 97% delle formule sono di origine naturale, la collezione Nutritious è formulata consapevolmente e priva di ingredienti di origine animale, profumi, colori sintetici, solfiti, solfati, siliconi, alcool essiccante, olio

Indicata per pelli normali/oleose/miste e a tendenza acneica. Non occlude i pori (non acnegenica, non comedogenica).