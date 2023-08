B Whisper: si arricchisce la collezione Breil

La linea di gioielli B Whisper di Breil, femminili, dalle forme fluide e volumi avvolgenti si arricchisce di esclusive catene groumette. La collezione declina le sue forme all’avanguardia attraverso gioielli in acciaio rifiniti a mano che celebrano la tradizione dell’oreficeria fondendola con il design moderno progettato in 3D che gioca con le superfici concave e convesse, con i pieni e con i vuoti, con gli effetti lucidi e quelli opachi. I nuovi gioielli della collezione – tutti proposti sia nella versione silver sia nella preziosa finitura IP Gold – inseriscono un elemento di grande impatto: la catena groumette qui rivisitata con l’ideazione di grandi maglie fluide e sinuose.

Il motivo organico, distintivo della collezione Be Whisper, resta il filo conduttore delle nuove proposte di gioielleria e lo si ritrova come elemento centrale delle collane, dei bracciali e degli orecchini, gioielli dai volumi importanti e dall’inconfondibile design italiano. La collana, indossabile come girocollo o come moderno choker, è caratterizzata dalle lucide maglie della catena groumette che sostengono l’elemento centrale Be Whisper ed è chiusa da un moschettone con tag del brand. E’ ricca la proposta di bracciali della collezione con modelli che spaziano per design e volumi.

Il bracciale bangle culmina in due elementi Be Whisper, asimmetrici e dal design avvolgente, che contrappongono l’effetto lucido a quello opaco per un risultato di grande impatto. Per le donne dall’anima più classica che amano i gioielli contemporanei, Be Whisper propone un bracciale morbido con la nuova catena dalle grandi maglie avvolgenti che circonda il polso di femminilità, corredato da una tag Breil “rifinito a mano”.

Il grintoso bracciale bangle con chiusura a scatto dalla forma fluida, sinuosa e asimmetrica plasma dinamicamente le lucide superfici del metallo che si trasforma in una fascia che si snoda su sé stessa nelle versioni in acciaio silver e gold. Gli orecchini sono proposti nella versione hoop, sempre molto trendy, in due dimensioni: possono essere indossati in differenti modalità, da mixare e abbinare tra di loro, per personalizzare differenti look. La collezione B Whisper offre una inedita modalità per manifestare il racconto dell’ “Untouchable Spirit” di Breil. L’originalità e la versatilità della collezione si prestano a dare voce alle scelte di stile di ognuna, senza regole se non le proprie.