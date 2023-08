Al Park Hotel Mignon, un luogo di ritiro e relax

Immaginate un parco al centro della città nascosto all’interno di un quartiere di ville. Proprio qui, è situato l’elegante giardino del Park Hotel Mignon, lussuoso 5 stelle di proprietà della famiglia Glatt-Amort-Ellmenreich, attiva nel settore dell’hôtellerie da tre generazioni, un vero e proprio paradiso di privacy e benessere nel cuore della città di Merano. Il grande parco di questa struttura (10.000m2 ) si trova proprio tra le ville della rivoluzione industriale tedesca e numerosi giardini fioriti. Un luogo che sin dai suoi esterni ispira la voglia di abbondonare la vita frenetica, per dedicarsi alla remise en forme e per isolarsi dal mondo esterno, trovando un momento di relax. Perfetto per un retreat lungo solo un weekend, oppure una settimana.

In mezzo al giardino, tra i numerosi alberi e una vista sulle montagne, si trovano una grotta, una piccola cappella e un ampio salotto esterno dove lasciarsi coccolare. Questo parco, con tanti luoghi individuali, è pensato proprio per gli ospiti bisognosi di uno stacco dalla frenesia della città. Infatti, il Park Hotel Mignon è considerato un vero e proprio paradiso di privacy e benessere nel cuore della città, a soli 5 minuti a piedi dal centro ma immerso in un grande parco rigoglioso di fiori e piante. Fiore all’occhiello della struttura è la meravigliosa Spa, con 2000 mq dedicati alla cura di sé che grazie a un team di esperti professionisti offre un menu di trattamenti e cerimoniali davvero unici: dai trattamenti speciali viso, agli impacchi, ai bagni e ai massaggi total body che sfruttano le proprietà dei prodotti di montagna – miele, fieno, erbe alpine, mele, uva, oli essenziali, arnica, pino – per detossinare, purificare, modellare, sciogliere le tensioni e alleviare i dolori, ai programmi wellness & beauty personalizzati per ritrovare l’armonia interiore e la forma fisica.

Non solo: all’interno della Spa si può scegliere tra tantissimi tipi di sauna (Bamboo Hyperthermae, Sauna 4 stagioni, Mediterranean Parcour, grotta Glacier Ice, solo per citarne alcune), bagni di vapore, piscina coperta con passaggio a quella esterna (entrambe a 30°), Whirpool salino, spiaggia di ghiaia con lettini, vasca Kneipp, Aromarium (un bagno turco agli aromi con proprietà disintossicanti e rilassanti), e sudario romano secco (per facilitare l’eliminazione delle tossine e contrastare emicrania, dolori reumatici). Per appagare anche il palato, poi, il ristorante dell’hotel, guidato dallo chef Hanspeter Humml, offre colazioni, pranzi, cene e spuntini da gran gourmet con piatti gustosi e sempre diversi che utilizzano i prodotti del territorio rielaborati in ricette creative. Per rigenerarsi completamente, ci sono anche altri suggerimenti che saranno di grande supporto. Yoga al parco, meditazione e bagni di bosco, come anche ginnastica in acqua, percorsi Kneipp, nordic walking, passeggiate in bici o partite a golf.