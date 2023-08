OLAPLEX presenta LASHBOND Building Serum

OLAPLEX, il brand che ha dato vita alla categoria di prodotti bond-building, ha il piacere di annunciare il lancio di LASHBOND Building Serum. Grazie alla tecnologia brevettata OLAPLEX Peptide Complex e ad OLAPLEX Bond Building Technology™, LASHBOND™ dona all’attaccatura delle ciglia il potere idratante dell’acido ialuronico e la biotina per supportare e sostenere il ciclo naturale di crescita delle ciglia, per un aspetto più lungo, più folto, più forte e più sano. La formula è oftalmologicamente testata.

“In qualità di leader nella cura professionale dei capelli, abbiamo introdotto una formula innovativa per le ciglia, clinicamente testata per ottenere risultati visibili in sole due settimane”, ha detto Jue Wong, CEO di OLAPLEX. “La tecnologia esclusiva OLAPLEX Bond Building Technology™ sostiene la barriera cutanea in corrispondenza della linea delle ciglia allo scopo di creare l’ambiente ideale per ciglia più sane, più folte e più lunghe”.

“Abbiamo fatto eseguire test clinici da terzi per assicurare elevati livelli di performance e sicurezza, compreso il test oftalmologico”, ha affermato Lavinia Popescu, capo scienziato di OLAPLEX. “Siamo lieti di portare avanti la comprovata esperienza di OLAPLEX nel campo dell’innovazione, utilizzando la nostra tecnologia brevettata per sostenere il naturale ciclo di crescita delle ciglia”.

Questo leggerissimo siero dona alle ciglia un aspetto forte e sano grazie a:

● OLAPLEX Peptide Complex Technology™ di nuova generazione, un legame peptidico brevettato che favorisce il naturale ciclo di crescita delle ciglia nonché il loro mantenimento, per ciglia più lunghe, piene e folte.

● OLAPLEX Bond Building Technology™, tecnologia esclusiva e brevettata che aiuta a supportare la barriera cutanea in corrispondenza della linea delle ciglia, al fine di creare un ambiente migliore per favorirne la crescita.

● Acido ialuronico e biotina che donano alle ciglia un aspetto più sano e nutrito.

OLAPLEX LASHBOND Building Serum risolve in tutta sicurezza i più frequenti problemi legati alle ciglia, senza effetti indesiderati: lunghezza delle ciglia, volume e densità, caduta, ciglia aride e fragili nonché perdita del sollevamento e della curvatura naturale.

Come utilizzarlo: utilizzalo due volte al giorno, mattino e sera, su pelle pulita e asciutta. Immergi una volta il pennellino e applica il siero sulla pelle lungo la linea superiore delle ciglia, su entrambi gli occhi. Non sciacquare. Lasciare asciugare per almeno 90 secondi. 100% privo di solfati, ftalati, parabeni e glutine. Senza silicone. Vegano. Senza prostaglandine. Oftamologicamente testato.

Sin dalla sua creazione, OLAPLEX è orgogliosa di essere atossica, cruelty-free e vegana. OLAPLEX è privo di più di 50 ingredienti discutibili, tra cui solfati (SLS e SLES), parabeni, ftalati, fosfati e altri ingredienti difficili da pronunciare. OLAPLEX è inoltre orgogliosa del suo costante impegno a ridurre gli imballaggi secondari per controllare l’impronta di carbonio.