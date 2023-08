Profumi e colori d’estate a Trauttmansdorff

Uno degli aspetti più affascinanti dei Giardini di Castel Trauttmansdorff è quello di essere un luogo in continuo movimento e cambiamento. Ogni volta che li si visita, infatti, hanno un aspetto differente; questo perché le fioriture mutano di giorno in giorno. Un posto magico, mai uguale e che riserva sempre meravigliose sorprese.

L’estate ai Giardini è la stagione dell’abbondanza: aiuole fiorite multicolori, profumate rose inglesi e piante mediterranee come oleandri e acacie di Costantinopoli, disegnano un carosello variopinto. In giugno fioriscono immediatamente sotto il Castello i cespugli di lavanda potati a sfera; accanto ad essi, il Prato Fiorito attira l’attenzione con la sua moltitudine di piante erbacee estive in fiore.

Nei Boschi del Mondo i fiori a palla o a piatto bianchi, rosa e blu della Collezione di Ortensie riempiono di luce il paesaggio, mentre sontuose ninfee e i fiori dell’esotico loto galleggiano nel Laghetto delle Ninfee per quasi tutta l’estate. Nei Giardini Acquatici e Terrazzati si possono trovare arbusti e alberi fioriti come la lagerstroemia dai magnifici colori e il profumato clerodendro.

Durante i mesi estivi è possibile visitare i Giardini di Castel Trauttmansdorff anche di sera, il venerdì, per ammirare con la luce del crepuscolo le moltissime fioriture che, con il calare della sera, sprigionano inebrianti fragranze.