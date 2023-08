La Collezione di gioielli N°5 di CHANEL

Nel 2023, il Jewelry Design Studio di CHANEL sceglie il BEIGE o l’ORO bianco associato ai diamanti per tracciare i contorni del 5, il numero preferito di Gabrielle Chanel, in una collezione di gioielli eccezionale. Tutta l’audacia e lo spirito della Maison in un numero fortunato.

5 più che un numero: iconico, grafico, simbolico.

5 come 5° segno dello zodiaco, quello di Mademoiselle.

5 come il suo giorno preferito per presentare le sue collezioni couture.

5 come il numero di un profumo eterno.

Qualche esempio?

La collana ETERNAL N°5 è realizzata in oro bianco 18 carati e diamanti. La parure si amplia con gli orecchini ideati in oro bianco 18 carati e diamanti. Gli orecchini possono essere indossati con la parte lunga attaccata dietro il lobo o come un singolo chip di un orecchio.

Gli anelli ETERNAL N°5 completano la parure ETERNAL N° 5 firmata CHANEL. Sono realizzati sia in oro bianco 18 carati e diamanti sia in oro beige 18 carati e diamanti.