Un tuffo nel colore con le proposte di Arbi Arredobagno

La scelta dei colori per l’arredamento della sala da bagno è sempre associata allo stile che si desidera osservare. Oggi, l’ampio ventaglio di tonalità e finiture disponibili rende infinite le opportunità progettuali in grado di rendere l’ambiente unico e originale. Il bagno colorato, infatti, non è più solo una stanza di servizio, ma diventa il luogo dove esprimere la propria individualità, per giocare con nuance delicate o palette più decise. Arbi Arredobagno – azienda sinonimo di competenza progettuale e affidabilità che, all’elevata capacità produttiva unisce una particolare attenzione allo stile e al design – propone numerose soluzioni per soddisfare gusti ed esigenze diverse, tutte progettate con minuziosa cura.

Qualche esempio?

Blu Lapponia per la composizione Code #06 per creare un ambiente raffinato, avvolgente e non banale; Tan Pink per la proposta Sky #14 capace di trasmettere una sensazione di leggerezza, donando un’aria elegante e delicata alla stanza e tonalità Cachi per il mobile Teso #01 che richiama la terra e la natura e dà vita a un’atmosfera accogliente e rilassante.

Tutte le composizioni offerte dall’azienda propongono la combinazione con lavabi innovativi delle forme ricercate, piani top di diversi materiali, specchiere, faretti, accessori e complementi presenti nel listino Arbi e l’abbinamento con box doccia, piatti doccia, vasche freestanding e termoarredo presenti nel programma Ibra Showers. Ogni progetto è volto a personalizzare e vivacizzare i diversi angoli della stanza da bagno, creando anche piacevoli contrasti.

Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che guidano da sempre Arbi Arredobagno nella continua ricerca di un design innovativo, dando la possibilità a chiunque di portare nella propria quotidianità arredi originali e totalmente made in Italy.