Malo Cashmere: l’uomo in cardigan e t-shirt lupetto in misto cashmere e seta

L’uomo pensato da Malo Cashmere è un esteta contemporaneo: amante dell’alta qualità, dei tessuti pregiati, dell’alta manifattura, senza rinunciare a un tocco di modernità con un approccio naturale e disinvolto. Per lui, due capi molto particolari e di assoluto pregio: il cardigan e la t-shirt lupetto in cashmere e seta, effetto sfumato.

Il cashmere-seta è un blend dalle caratteristiche eccezionali. Quando la seta, la fibra più preziosa in natura, incontra il cashmere, la migliore delle lane pregiate, nasce un filato raffinato, di qualità unica ed inimitabile. Il risultato: un’impareggiabile sensazione di morbidezza e comodità.

L’effetto sfumato, che ricorda gli azzurri polverosi dell’Africa, deriva dall’impego di una particolare tecnica di colorazione eseguita a mano. Il capo grezzo viene infatti colorato con una tintura a freddo che conferisce un effetto irregolare di chiaroscuri in cui i blu e gli azzurri si mescolano sabbiosi come gli orizzonti africani. La linea classica l’attenzione ai dettagli rendono questi capi must-have da indossare tutto l’anno.

Le proposte uomo effetto sfumato fanno parte della collezione PE23 “L’Arte della Terra”. Una collezione che si ispira alla trasformazione e alla modellazione degli elementi, alla pazienza di chi lavora per creare bellezza. Suggestioni e paesaggi dalla culla dell’umanità, l’Africa, da dove ogni cosa ha avuto origine. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo. Le tradizioni degli intrecci Masai e i colori degli orizzonti sabbiosi della madre Africa prendono vita in capolavori artigiani che convivono con sostenibilità e stile eterno.