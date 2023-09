La polo open mind senza bottoni firmata SVEVO

Il brand SVEVO, made in Fidenza (PR) guidato dalla quarta generazione della famiglia Somma ha un patrimonio di conoscenze sartoriali d’eccellenza attraverso le quali tratta la maglieria di lusso, trasformando ognuno dei suoi modelli in un capolavoro di filati pregiati. I suoi artigiani, maestri nell’antica Arte della Maglieria italiana, seguono un processo di ben 24 fasi di lavorazione (di cui oltre la metà completate a mano su telai Bentley unici al mondo risalenti agli anni ‘50) per realizzare ogni maglia a polo firmata SVEVO, passepartout imprescindibile degli uomini di classe.

In 100% filato di cotone Supersoft pettinato, la polo di SVEVO ha un fit asciutto e impeccabile. Come se non bastasse, a renderla ancora più speciale è il dettaglio dell’open collar, ovvero il colletto senza bottoni, una piccola modifica che basta a renderla più glam e informale, meno classica eppure perfetta in ogni circostanza: con i bermuda, con pantaloni slim e mocassini o sotto una giacca rigorosa, al posto della solita camicia.

La mancanza di bottoni crea inoltre una “V” discreta, che incornicia il viso, mostra appena la pelle e impedisce di sollevare il colletto (gesto che andrebbe bandito da tutti i manuali di stile!). Ma l’eccellenza di SVEVO non si ferma qui. Ogni dettaglio è minuziosamente studiato, anche se non si vede. Come il fondo e i polsi a tubolare 33 gauges o come i piccolissimi fori sul retro operati su ogni maglia in fase di tessitura.

Un autentico marchio di fabbrica, che nonostante l’uso e l’eventuale perdita dell’etichetta garantisce che il capo che si sta indossando è uno “Svevo originale”, scelto da chi non smette di cercare meraviglie, per mare, per terra o per il proprio stile.