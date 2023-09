Il nuovo letto scrittoio “Fiorichiari” di Ludovica Mascheroni

Materiali di pregio ed essenze lignee naturalmente profumate e dalle tonalità luminose entrano in dialogo armonico e raffinato con dettagli studiati, lavorazioni accurate ed eleganza senza tempo. Stiamo descrivendo “Fiorichiari”, il nuovo letto presentato da Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredamento di alta gamma. La particolarità è lo scrittoio integrato nella parte retrostante della testata del letto, andando così a creare una doppia funzionalità.

Il letto presenta una struttura in frassino sbiancato, la testata in pelle color panna per la parte centrale e frassino per le parti laterali. Ai lati della testata, due lampade rivestite in pelle con accensione a sfioro e comodini rivestiti in pelle. Il giro testata è in marmo travertino, mentre il giroletto è in frassino.

Sul retro della testata, lo scrittoio con struttura in frassino e piano lettura o scrittura rivestita in pelle. Lo scrittoio presenta un’illuminazione led rivestita in pelle con accensione a sfioro e si completa con il pouf in frassino sbiancato e cuscino rivestito in pelle color panna.

Il risultato è un complemento d’arredo in cui la tradizione delle lavorazioni artigianali incontra un’estetica contemporanea ed essenziale.