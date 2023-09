BR 03 Cyber Rainbow firmato Bell & Ross

È tempo di introdurre il BR 03 Cyber Rainbow, un segnatempo audace, unico e innovativo che porta un tocco multicolore a un design originale e futuristico realizzato in esclusiva per l’edizione 2023 di Only Watch. Bell & Ross presenta una nuova prospettiva sul loro iconico design del BR 03, fondendolo con elementi del concetto del modello Cyber.

La meticolosa maestria dell’orologio è visibile non solo nel suo bellissimo meccanismo di manifattura, ma anche negli intricati dettagli della cassa. Con un movimento 3D e una massa oscillante completamente scheletrati, la tecnicità traspare. I ponti, realizzati in acciaio micro-pallinato DLC, vantano scomparti riempiti di vernice, mentre le lancette in acciaio micro-pallinato sono esaltate con SLN bianco per una leggibilità ottimale.

La dedizione di Bell & Ross all’artigianato è esemplificata nell’esclusiva cassa (42 mm) in titanio DLC nero adornata da parti laccate colorate, meticolosamente applicate usando un processo specializzato. Per garantire l’armonia con la cassa, il cinturino in caucciù è stato verniciato con un materiale leggero e colorato, creando un accattivante motivo a mosaico.

Questo calibro eccezionale è stato progettato appositamente per questo segnatempo unico, dotato di un sistema a carica automatica che fornisce un’affidabile riserva di carica di 48 ore. Enfatizzando l’aspetto spettacolare del quadrante, solo il movimento e i ponti colorati sono visibili, incarnando un senso di leggerezza e sofisticatezza.

BR 03 Cyber Rainbow è una vera incarnazione di innovazione ed eleganza, dallo spirito audace e dal design accattivante.