Hexagon: la collezione di gioielli maschili di Philipp Plein

Declinando in modo personale ed originale il concetto di logomania, Philipp Plein presenta la collezione di gioielli maschili Hexagon – collane, bracciali e gemelli – che mettono al centro il celebre logo esagonale con monogramma per una linea di accessori che, nella scelta del design e delle finiture è in puro stile Plein: audace, distintiva e fuori dagli schemi.

La scelta dell’acciaio in versione smaltata nera definisce lo stile della collezione Hexagon, gioielli dall’allure lussuosa, contraddistinti dal tocco anticonformista e dedicati a uomini dall’anima rock. La catena in acciaio color canna di fucile, lunga 70 cm, esibisce un pendente esagonale smaltato nero con il celebre monogramma PP in rilievo.

I gemelli con finiture in smalto nero rafforzano il tema della collezione proponendo la forma esagonale e il monogramma PP in rilievo. La clip esagonale è incisa con il logo della Maison. La proposta Hexagon per i gemelli esplora anche la celebre ironia del designer espressa attraverso l’accostamento del monogramma PP con il simbolo del Dollaro, emblema del massimalismo e icona universale.

La collezione è completata da due bracciali morbidi con cordino in pelle di vitello che compie un doppio giro intorno al polso per annodarsi all’esagono – in acciaio o acciaio con trattamento IP oro giallo – inciso col logo della Maison. Il bracciale si chiude al polso grazie alla fibbia ad un gancio squadrato contraddistinta dal teschio. La catena, lunga 70 cm, è realizzata in acciaio color canna di fucile con pendente esagonale smaltato nero e monogramma PP in rilievo. Il bracciale esibisce un cordino in pelle di vitello con doppio giro e esagono in acciaio o in acciaio con trattamento IP oro giallo.

Infine i gemelli in acciaio inossidabile di forma esagonale e monogramma PP in rilievo in smalto nero sono disponibili anche con trattamento IP oro giallo, di forma rotonda, con monogramma PP e simbolo del dollaro.