La bellezza degli abissi con BR 03-92 DIVER WHITE bronze di Bell & Ross

Quando si tratta di immersioni, Bell & Ross ha una profonda esperienza sin dal 1997, quando è stato lanciato per la prima volta l’Hydromax, il primo orologio subacqueo del marchio. Con questo modello, il brand ha ottenuto un record mondiale d’impermeabilità con una perfetta tenuta stagna a una profondità di 11.100 metri, grazie al perfetto riempimento della cassa con un olio fluorurato trasparente brevettato: una grande innovazione.

Dieci anni dopo, presenta un secondo modello della collezione BR 02 specificatamente dedicata al mondo subacqueo. Con la sua cassa a forma tonneau, questa famiglia di orologi è riconoscibile al primo sguardo. Tecnicamente parlando, il BR 02 è dotato di una valvola di decompressione dell’elio e un vetro zaffiro bombato ultra-resistente: elementi essenziali per le immersioni in saturazione. Tuttavia, non tutti gli orologi diver della collezione di Bell & Ross sono rotondi. A partire dal 2017, la maison orologiera ha assunto una nuova estetica con l’arrivo del modello BR 03-92 Diver. Parte della famiglia BR 03 di orologi strumento per professionisti e civili, in vero stile orologiero, reinterpreta perfettamente la funzionalità dei pannelli di controllo degli aerei da combattimento, presentando la caratteristica cassa “rotondo all’interno del quadrato”.

Nel 2018, Bell & Ross ha aggiunto una nuova notevole variazione, tagliando la cassa quadrata 42x42mm nel bronzo: un materiale tipico dell’universo marino. A lungo rinomato esclusivamente per la sua robustezza, il materiale vede ora celebrate, dagli appassionati di orologi e dai collezionisti, la sua colorazione e la sua patina distintive.

Inventato quasi 2.000 anni fa, il bronzo è un materiale classico nell’ambiente nautico, una lega di metalli non ferrosi costituita principalmente da rame. Fin dagli inizi delle esplorazioni sottomarine, l’equipaggiamento per i primi moderni subacquei presentavano elementi in bronzo. Non è una coincidenza, infatti, che l’iconico casco da palombaro sia ora inciso sul retro degli orologi BR 03-92 Diver in acciaio inossidabile anallergico.

Come tutti gli orologi strumento nella famiglia BR 03 di Bell & Ross, il nuovo BR 03-92 DIVER WHITE BRONZE è stato concepito e progettato come uno strumento di qualità professionale per i subacquei. Al fine di soddisfare le loro aspettative, è conforme allo standard internazionale ISO-6425, il quale afferma che “un orologio subacqueo è un orologio progettato per resistere a immersioni in acqua ad almeno 100 metri di profondità e dotato di un sistema di misurazione sicuro”. Sott’acqua, gli indici devono essere ancora visibili a una distanza di 25 cm al buio, inoltre un orologio subacqueo deve essere resistente ai magneti, agli urti e, naturalmente, all’acqua salata.

Perfettamente conforme a tutte queste esigenti specifiche, il nuovo BR 03-92 DIVER WHITE BRONZE è uno strumento subacqueo degno del suo nome, secondo gli standard svizzeri. Con una cassa perfettamente impermeabile fino a 300 metri, questo modello è disponibile in un’edizione limitata di 999 esemplari e ospita un movimento meccanico a carica automatica BR-CAL.302 a 25 rubini, che batte a un ritmo di 28.800 alternanze all’ora (4 Hz).