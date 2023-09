Avere le ciglia wow con Huda Beauty by Sephora

Ottenere un look d’impatto istantaneo e intenso con il nuovo Huda Beauty 1 Coat WOW!, il mascara extra-volumizzante e liftante. Per Huda le ciglia sono fondamentali. Sono il tocco finale, il modo migliore per esaltare un look e non uscirebbe mai di casa senza mascara. Quindi, creare un mascara facile da usare che creasse ciglia WOW in pochi secondi era essenziale.

Con Huda Beauty 1 Coat WOW! basta intingere l’applicatore una sola volta, infatti il pennello in silicone trattiene la quantità perfetta di formula per rivestire e definire le ciglia di entrambi gli occhi. Un pennello doppio concavo-convesso con setole sia corte che lunghe che aiutano ad allungare e separare le ciglia per un impatto maggiore. Il lato curvo, concavo trattiene la formula per rivestire completamente ogni ciglia, mentre il lato convesso spande la formula pettinando le ciglia per separare e definire aggiungendo volume extra.

La formula cremosa e ultra-black è realizzata con una miscela di cere morbide che creano volume pur rimanendo leggere ed elastiche sulle ciglia. Si tratta di un’applicazione armoniosa e facile ogni volta grazie all’innovativo pennello e alla formula che creano mega incurvamento, lunghezza istantanea e volume extra.