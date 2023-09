Thonet: l’eleganza senza tempo delle sedie nel nuovo Cafè Herr Hase a Münster in Vestfalia. 

A Münster in Vestfalia, girando l’angolo della strada di Erphorviertel, uno dei quartieri più amati del centro cittadino, sorge il Cafè Herr Hase, arredato con le iconiche sedie Thonet . In questo locale, realizzato dall’architetto Fabian Holst di Studio eto, il profumo di caffè si fonde al design senza tempo delle sedute del brand tedesco.

Diverse le collezioni del brand tedesco presenti: la protagonista assoluta del locale è la sedia 214 , l’indiscussa icona della storia del mobile moderno. L’elegante seduta con braccioli in legno curvato 209 – nella versione in faggio nero mordenzato – con la sua forma organica domina lo spazio come una vera e propria opera scultorea. Nel Café Herr Hase trovano collocazione le 118 , sia nell’elegante versione da bar 118 H che nel confortevole modello con i braccioli ( 118 F ). Inoltre, l’arredamento del nuovo cafè di Münster è completato dai coffee table in tubolare d’acciaio B 10 e B 97 . Questi ultimi possono essere spostati e impilati: una soluzione pratica per ottimizzare lo spazio e la pulizia.

L’estetica, la funzionalità e la durabilità dell’arredamento Thonet, rendono il Café Herr Hase un luogo dove trascorrere del tempo all’insegna della qualità: “Un po’ come a Vienna, ma con in aggiunta il fascino di Münster e il legame con la propria terra” afferma soddisfatto il proprietario del locale Sven Hasenclever.