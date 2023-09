Dome di Fabbian è protagonista del cocktail/lounge Bluebar vista Capri

Nella cornice di una location mozzafiato vista Capri con ampi spazi a strapiombo sul mare, Dome di Fabbian è protagonista del cocktail/lounge Bluebar progettato da Alessandro Di Prisco Design Studio per il Club LaVela. Disegnato da Alessandro Di Prisco nel 2022 per Fabbian, Dome è un sistema di illuminazione modulare a sospensione che è un richiamo all’elemento architettonico della cupola. I corpi lampada sono infatti collegati fra loro da archi dalla cui unione si vanno a comporre una serie di volte che generano architetture di luce dal forte impatto visivo. Grazie alla sua componibilità e alla possibilità di aggregare infiniti moduli, il sistema Dome è estremamente flessibile e adatto sia per il residenziale che per il contract. Un apparecchio essenziale ma dal carattere scenografico che si può ripetere all’infinito.

Ne è recente applicazione il Bluebar, cocktail / lounge bar per il Club LaVela, ristorante situato a Torre Del Greco, progettato da Alessandro Di Prisco Design Studio che ha caratterizzato il locale scegliendo l’ottone per gli archi, le nicchie e le zoccolature del bancone, il marmo Rosa Nepal per il top del bancone e dei retrobanchi e la ceramica smaltata vietrese per i rivestimenti. Spiega l’architetto Di Prisco: “Il cotto smaltato vietrese è stato realizzato interamente a mano, ogni piastrella risulta diversa dall’altra e il dettaglio imperfetto dell’artigianalità di ogni singolo pezzo caratterizza lo spazio che lo circonda rendendolo vivo e dinamico. Ogni imperfezione restituisce così un manufatto unico ed esclusivo”.

Le geometrie contemporanee della ceramica vietrese del bancone si alternano ai formati più classici del rivestimento del backbar. Dominano le sfumature del blu, che valorizzano al meglio la luce e lo spazio richiamando le tonalità del mare. Completare il bancone con Dome ha dato continuità all’andamento degli archi della parete retrostante e ne esalta gli accostamenti materiaci rendendo omaggio alla tradizione locale e ai colori della sua terra!

La collezione Dome F62, design Alessandro Di Prisco, 2022 è costituita da un punto luce per interno e da un arco di 1 metro realizzati in alluminio e ferro verniciati nero oppure oro. La sorgente LED è disponibile dimmerabile 1-10V, DALI – PUSH o a taglio di fase con alimentatore integrato. Tutte le versioni sono ad alta efficienza.