pura 5000 ColourArt by Duka

pura 5000 ColourArt, la prima linea di cabine doccia Duka a portare il colore nell’ambiente bagno, si arricchisce di una nuova finitura, per continuare a offrire maggiori possibilità di personalizzare lo spazio doccia attraverso dettagli dal ricercato impatto estetico.

Le cinque inedite finiture bianco opaco, nero opaco, nero spazzolato, ottone spazzolato e rame spazzolato che ‘vestono’ le cerniere e le maniglie dei modelli in argento lucido di pura 5000 ColourArt sono ora disponibili anche su base in acciaio Inox.

Nelle soluzioni con e senza profilo è, quindi, possibile scegliere di applicare le nuove finiture sia su una base in argento lucido, che enfatizza i colori rendendoli più luminosi, sia su una base in acciaio Inox, che grazie al suo effetto opaco e satinato conferisce alle cerniere e alle maniglie un appeal ancora più caldo e contemporaneo. Le cabine doccia senza profilo prevedono sempre l’abbinamento della serigrafia sul vetro al colore delle componenti in alluminio, mentre per le versioni con profilo a parete è possibile scegliere tra profilo realizzato in argento lucido o in Inox, senza colore applicato, abbinato rispettivamente alla base delle cerniere e delle maniglie, con finitura applicata.

Grazie, quindi, alla possibilità di abbinare le nuove finiture* all’acciaio Inox, oltre che a quello lucido, pura 5000 ColourArt si conferma una linea di cabine doccia capace di creare ‘set’ diversi e originali attraverso il colore e di suggerire un’esperienza doccia davvero personalizzata, senza mai rinunciare a sicurezza e qualità.

Bianco opaco, nero opaco (alluminio verniciato), nero spazzolato, ottone spazzolato e rame spazzolato (rivestimento in PVD, Physical Vapor Deposition, che assicura resistenza ad abrasioni, graffi e corrosione.