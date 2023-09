Fisioterapia, fitness e benessere al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto

Acqua solfata e trattamenti benessere incontrano veri e propri programmi di salute e riabilitazione. Succede al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto (BZ) nel cuore delle Dolomiti di Sesto, patrimonio dell’umanità Unesco. Grazie a uno staff qualificato e ad attrezzature all’avanguardia, in vacanza, oltre a relax e divertimento, ci si può prendere cura della propria salute e dedicarsi un percorso rigenerante.

Al Bad Moos Aqua Spa Resort ci si occupa anche di fisioterapia, programmi studiati per alleviare e prevenire dolori. Manipolazioni, massaggi, mobilizzazioni, riabilitazione, ginnastica e rieducazione sono le tecniche utilizzate dai fisioterapisti del Bad Moos. Tra i programmi specifici messi a punto ci sono quelli che richiedono soggiorni lunghi, ad esempio il Programma di riabilitazione intensiva precoce “PRI”, ideale dopo interventi chirurgici o eventi traumatici a carico del sistema muscolo-scheletrico. E ancora il “Frozen Shoulder” pensato espressamente per la rigidità e la perdita di mobilità degli arti di origine traumatica, ormonale o funzionale.

Tra i programmi da seguire anche in caso di soggiorni di soli 3 giorni ci sono invece il “Back & Neck” e il “Therapeutic relax”. Il “Back & Neck” è indirizzato a chi ha problemi di cervicali, dorsali e lombari acute o croniche, come ernie, contratture dolorose e squilibri posturali. Si inizia con una valutazione specifica per individuare gli obiettivi terapeutici e creare il piano di trattamento individuale, per poi proseguire con una seduta al giorno di terapia manuale secondo gli approcci ritenuti più adatti (3 incontri, 260 euro).

Il “Therapeutic relax” invece è indicato per patologie che necessitano la distensione di corpo e mente, come sindrome fibromialgica, cefalea tensiva, dolori muscolo-articolari diffusi. Dopo la valutazione iniziale, si prosegue con una seduta al giorno di terapia manuale con tecniche di rilassamento specifiche, un trattamento in acqua solfata alternato a un trattamento fitobalneoterapico al giorno (3 incontri, 360 euro).

Oltre ai programmi di fisioterapia ci sono percorsi di salute che mettono insieme una parte specifica medica e una di benessere da svolgere nella Spa Soma & Anima. Tra questi, il programma salute fitness Activ & Balance è adatto a chi desidera mantenersi in forma attraverso uno speciale esercizio fisico che permette di riequilibrare la propria energia e vitalità, e allo stesso tempo aumentare la propria performance attraverso percorsi di attività e benessere.

Benessere e salute passano anche attraverso movimento e attività fisica. L’area fitness del Bad Moos Aqua Spa Resort mette a disposizione attrezzature all’avanguardia e staff qualificato per personalizzare programmi di allenamento e agire su diversi obiettivi: resistenza, agilità, muscolatura, silhouette. Grazie a semplici esercizi con palle di stabilità, manubri, cinture e pesi è possibile prepararsi al meglio anche per affrontare le escursioni sulle Dolomiti.

Per chi ama praticare sport più “soft”, il programma settimanale Move & Balance offre oltre 50 diverse attività: dallo Yoga all’Aqua-Fit, dal percorso Kneipp alle passeggiate a piedi nudi, dai bagni nella fontana di pietra con acqua solfata alle escursioni tematiche. E poi ancora gettate di vapore in sauna e ginnastica mattutina a bordo piscina per risvegliare i sensi e affrontare con entusiasmo tutta la giornata.

Una cena romantica, un trattamento wellness esclusivo, una vacanza rigenerante… insomma gioia pura da regalare a persone speciali, grazie ai voucher del Bad Moos Aqua Spa Resort. Direttamente nel sito dell’hotel si può selezionare il proprio buono, scegliere l’importo e personalizzare la dedica per realizzare il regalo perfetto.