Flos presenta la lampada In Vitro Unplugged

In Vitro Unplugged è l’ultima nata dell’elegante famiglia di luci per esterno In Vitro, creata da Philippe Starck per Flos Outdoor. “C’è una sorta di paradosso, di mistero, intorno a In Vitro Unplugged, qualcosa di magico. È vuota dentro, eppure la luce – una delle più potenti forme di energia – nasce proprio da questo niente. È la combinazione unica e senza tempo tra un’eleganza discreta e la più alta tecnologia” Philippe Starck.

Si tratta di una magica lanterna in vetro, ricaricabile e portatile, dotata di un pratico gancio in silicone soft touch color arancio che ne facilita lo spostamento in qualsiasi luogo. Progettata per gli ambienti esterni, è ideale anche per utilizzo indoor. In Vitro Unplugged riprende il concetto classico della lanterna, trasformandola in un progetto ultramoderno e altamente tecnologico. Nasconde all’interno della testa un disco luminoso – una fonte a LED ultrapiatta e circolare, la cui luce viene catturata e diffusa da una capsula vuota, in vetro borosilicato a tenuta stagna, che appare come un magico volume di luce. Grazie alla sua bellezza senza tempo e alla resistenza agli agenti esterni, In Vitro Unplugged trova una perfetta applicazione sia nei progetti residenziali privati che in altri settori contract, in modo particolare nell’hospitality.

La lampada presenta qualità molto rare per un prodotto ricaricabile da esterni: l’elevato grado di tenuta stagna, l’eleganza discreta e l’emissione di una luce morbida ed omogenea, rispettosa sia della persona che dell’ambiente naturale. In Vitro Unplugged è un prodotto outdoor dal valore altamente decorativo e al tempo stesso tecnologicamente avanzato. Riesce a mantenere la poesia senza tempo di un oggetto misterioso e magico, dotandolo di caratteristiche high-tech.

Il corpo della lampada è realizzato in alluminio pressofuso ed estruso, verniciato a polvere e trattato con processi altamente tecnologici per un elevato grado di protezione dagli agenti atmosferici. La lampada dispone di un sensore ottico touch per la funzione ON/OFF e per la regolazione dell’intensità luminosa in tre step: 100%-50%-3%. La ricarica della lampada avviene tramite cavo Micro USB-C di 120 cm di lunghezza, per una durata fino a 6 ore se regolata alla massima intensità.