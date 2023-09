ABSOLOGY: arriva in Italia il nuovo brand di Nutricosmetici

In un mondo caratterizzato da velocità e stress sono molti i brand che trasmettono messaggi tra bellezza e benessere. Tra questi una voce originale e indipendente è ABSOLOGY, brand di integratori alimentari a vocazione cosmetica fondato da un’italiana a Parigi che coniuga scienza, cosmetica e naturalità per rivelare la bellezza innata di ogni donna agendo dall’interno. ABSOLOG® è nata da un’ambizione, coniugare ogni giorno il meglio dell’innovazione scientifica e cosmetica al fine di promuovere delle formule inedite altamente performanti in termini di efficacia e qualitative.

Oggi ABSOLOGY® arriva in Italia nell’online e nel canale fisico portando la sua filosofia che ha già conquistato il mercato francese, dove viene consigliata dai professionisti della bellezza, medici specialisti, farmacisti, naturopati, nutrizionisti, facialist experts.

Attraverso le sue linee Hair Care, Skin Care e Wellness Beauty, Absology® promuove un ritorno all’essenziale, inteso come less is more per la cura del corpo e la ricerca dell’equilibrio attraverso delle formule snelle, senza superfluo, con solo principi attivi brevettati la cui efficacia è comprovata da test clinici rigorosi e che agiscono concretamente.

Il brand è nato da un’idea di Elisa Cardoni, con una forte expertise nel settore pharma italiano e francese, dove si è formata prima in seno a grandi aziende nel ruolo di Marketing e Innovation Manager per poi occuparsi del lancio di start-up, fino alla creazione di ABSOLOGY, come progetto che unisce professionalità e credo personale. La volontà di creare una nuova linea si è formata nel tempo:

Il brand è stato lanciato dapprima sul mercato francese, dove in poco più di un anno è diventato leader in alcune categorie, come la gamma Hair Care. L’efficacia dell’integratore dedicato ai capelli, ABSOLOGY Stop & Grow Hair, lo ha fatto diventare velocemente un best seller ed ha dato al brand un posizionamento particolare e ben distinto dai concorrenti: all’interno di un concetto di bellezza globale, In&Out, viene consigliato come prodotto essenziale dai saloni di bellezza, tra cui alcuni dei più famosi del centro parigino come quello dell’hairstylist Olivier Lebrun.

ABSOLOGY Stop & Grow Hair, è formulato con solo quattro principi attivi: Estratto di Carciofo, Ferro e Biotina e soprattutto da Keranat™, principio attivo brevettato finalista del NutraIngredients Awards USA 2022 nella categoria Beauty, sviluppato da una varietà di miglio (Panicum miliaceum L.) coltivato in Francia, nella Valle della Loira.

Questi ingredienti essenziali aiutano a combattere la caduta dei capelli stimolandone la ricrescita e apportando forza e brillantezza, soprattutto nei casi in cui la caduta ha origine da stress, cambiamento di stagione, trattamenti aggressivi o squilibri ormonali.

I suoi effetti sono:

diminuzione del 50% della caduta dei capelli dopo 12 settimane,

dopo 12 settimane, aumento della proliferazione cellulare nel bulbo, con effetti visibili di ricrescita dei capelli ,

, maggiore resistenza dei capelli, aumentando lo spessore del collagene nel tessuto connettivo,

aumentando lo spessore del collagene nel tessuto connettivo, migliore ossigenazione del cuoio capelluto, che ha effetti a sua volta sulla luminosità e la bellezza dei capelli.

Il benessere e la bellezza nascono da un equilibrio tra corpo e mente, e incanalare la giusta energia positiva aiuta a sentirsi bene e anche a far fiorire la propria bellezza. Ritmi intensi, stress, ed emozioni negative, oltre a alimentazione squilibrata o sonno disturbato, riducono le nostre energie e influiscono a più livelli sul nostro organismo e quindi su quello della nostra bellezza in generale. ABSOLOGY Calm & Good è un integratore alimentare di nuova concezione che agisce per ristabilire questo equilibrio e ridare energia. È formulato con Affron, ingrediente brevettato, estratto dallo zafferano e vincitore al NutraIngredients Awards USA 2020 nella categoria Cognitive Function, e con CBD ad effetto purificante e senza derivati (THC).

ABSOLOGY Calm & Good agisce su stress e ansia migliorando la concentrazione e le prestazioni mentali e fisiche:

Favorisce il benessere psicofisico a partire da 4 settimane.

a partire da 4 settimane. Favorisce il buon umore , riducendo irritabilità, nervosismo, affaticamento o abbattimento.

, riducendo irritabilità, nervosismo, affaticamento o abbattimento. Contribuisce al corretto funzionamento del sistema nervoso.

Migliora le prestazioni intellettuali.

Aiuta a ridurre l’affaticamento.

Migliora la qualità del sonno.



Ristabilire l’equilibrio significa aiutare il corpo e la mente a tornare in sintonia, e di conseguenza a emanare bellezza, visibile sulla pelle e nell’aspetto in generale.

ABSOLOGY Balance Skin è un integratore con una formula innovativa mirata al legame “intestino-pelle”: con un complesso probiotico brevettato, Synbalance®, vincitore del NutraIngredients Awards Europe 2022 nella categoria Beauty e con sostanze nutritive naturali (fibra d’Acacia, estratto di Viola Selvaggia, Zinco, Vitamina B3) formulato per la pelle sensibile e soggetta ad imperfezioni, agisce sullo stato infiammatorio calmandolo con effetti visibili sulla pelle, tra cui:

mantenere la pelle in buona salute e più luminosa favorendo l’eliminazione delle tossine

favorendo l’eliminazione delle tossine migliorare l’ elasticità

aumentare l’ idratazione

ridurre i fastidi della pelle come secchezza, sensazione di pelle che tira, prurito, desquamazione

della pelle come secchezza, sensazione di pelle che tira, prurito, desquamazione alleviare l’infiammazione

Il programma nutricosmetico risulta ideale per:

pelle reattiva e sensibile

e pelle atopica che presenta reazioni allergiche sotto forma di infiammazione, prurito, eczema e comparsa di arrossamenti

pelle che presenta reazioni allergiche sotto forma di infiammazione, prurito, eczema e comparsa di arrossamenti pelle con imperfezioni e piccoli brufoli

e piccoli brufoli pelle acneica

tutte le pelli che soffrono di arrossamenti e inestetismi legati all’uso anche della mascherina.

ABSOLOGY propone diversi trattamenti che si prendono cura di:

Caduta dei capelli

Capelli spenti e danneggiati

Pelle sensibile e/o imperfezioni

Primi segni di invecchiamento & Anti-aging

Benessere Mentale e fisico

I programmi per ristabilire l’equilibrio in questi ambiti sono compresi in un periodo minimo di 3 mesi, in cui piccoli gesti quotidiani aiutano a far emergere la bellezza come equilibrio tra corpo e mente, tra esterno ed interno.

Tutta la comunicazione di ABSOLOGY® in linea con il concept, ha un approccio trasparente, diretto e personale, i prodotti non si occupano di risolvere delle situazioni, ma di prendersi cura delle preoccupazioni delle persone che hanno influenze su più aspetti.

Le caratteristiche distintive dei prodotti

I prodotti sono sviluppati attraverso collaborazioni del team interno con esperti e partners internazionali tra Italia e Francia, al fine di raggiungere il più alto standard qualitativo che coniughi approccio all’innovazione e impiego di ingredienti naturali, secondo principi di sostenibilità e clean beauty.

PRODOTTI NATURALI: con capsule vegetali e ingredienti di origine naturale che offrono la migliore biodisponibilità per garantire un’assimilazione perfetta.

con capsule e ingredienti di origine che offrono la migliore per garantire un’assimilazione perfetta. PRODOTTI PERFORMANTI: ognuno contiene principi attivi brevettati con efficacia clinica dimostrata per unire in ogni formulazione scienza e natura. Tracciabilità degli ingredienti

con efficacia clinica dimostrata per unire in ogni formulazione scienza e natura. Tracciabilità degli ingredienti FILIERA RESPONSABILE: la linea utilizza esclusivamente flaconi 100% riciclabili e packaging certificati FCS.