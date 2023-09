La pre-collezione Autunno-Inverno 2023/24 firmata Chanel

Virginie Viard firma la pre-collezione Autunno-Inverno 2023/24 per Chanel e attinge al poliedrico universo culturale di Iman Perez. Questa linea riecheggia le molteplici radici della giovane attrice e modella, che divide la sua vita tra Parigi, Dakar e New York. “Non c’è niente di più personale del modo in cui ti vesti. Sono di origini spagnole, senegalesi, tedesche e francesi, e il mio stile lo riflette”, confida Iman Perez. “Sono così onorata che CHANEL e Virginie Viard abbiano tratto ispirazione dal mio stile di vita per questa collezione”.

Lo stile maschile-femminile degli anni ’70 si fonde con la cultura hip hop degli anni ’90. La nonchalance di jeans baggy e giacche di velluto o shearling contrasta con la femminilità di un cappotto lungo e di un abito di pelle senza maniche. Sfumature di rosso e bordeaux si alternano a rosa e lilla. I codici della Maison sono più vivi che mai: tweed di lana ecrù; un abito a tre pezzi con top senza spalline; l’emblematico bicolore bianco e nero sulle scarpe; maglieria a righe; la camelia; e la catena di metallo intrecciata con la pelle. “Adoro poter incarnare donne diverse, passando da una persona molto sensibile a una molto felice o molto forte”, conclude Iman Perez.