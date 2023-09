Inverti i segni del tempo con Age Reverse Masque di Miamo

Perfetta in estate o al termine della stagione per nutrire e idratare la pelle, illuminare il viso e prevenire il grigiore post-vacanze, la maschera notte Age Reverse Masque di Miamo, è altamente performante e indicata come trattamento anti-aging globale. Contrasta i segni dell’invecchiamento e la perdita di luminosità della pelle, ha azione antinfiammatoria, antiossidante e stimola la rigenerazione e la detossicazione cutanea.

Formulata con brevetto EPIGENAGE, questa maschera che è diventata un best seller del brand, svolge diverse azioni globali grazie al blend di Ceramidi, Vitamina E e F:

Contrasta i segni dell’invecchiamento;

Stimola la rigenerazione cutanea;

Azione anti-infiammatoria e antiossidante;