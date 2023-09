Eau de Parfum CHANCE EAU FRAÎCHE de Chanel

Oggi CHANEL presenta una nuova interpretazione, sorprendente ed elegante, di CHANCE EAU FRAÎCHE che dopo aver sedotto il mondo intero, si presenta con una nuova veste allegra, dinamica e frizzante. 2002: CHANEL lancia CHANCE, una creazione olfattiva fiorita, gioiosa e ottimista. Un nome evocativo che parla di successo, di affermazione. “La chance è un modo di essere”, diceva Gabrielle Chanel. Non deve essere lasciata al caso; deve essere provocata, costruita, cercata. È il risultato frutto di impegno e passione.

Nascono così quattro interpretazioni di una fragranza divenuta iconica. Tra queste, CHANCE EAU FRAÎCHE Eau de Toilette, un profumo fiorito-frizzante dalla scia delicata, moderna e sofisticata in cui le note agrumate di cedro e di gelsomino si uniscono all’accordo di legno di teck. Una composizione tonica che seduce attraverso il suo ottimismo.

2023: CHANEL reinterpreta CHANCE EAU FRAÎCHE Eau de Toilette in una versione che unisce l’intensità di un’Eau de Parfum alla luminosità di un’Eau de Toilette. Una sfida superata con successo da Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison CHANEL, che in questa composizione unica è riuscito a esaltare l’intensità della fragranza senza sovrastarne la freschezza. CHANCE EAU FRAÎCHE Eau de Parfum conserva così tutta la spontaneità e la vivacità dell’Eau de Toilette, ma lasciando un ricordo più intenso. Olivier Polge non si è limitato a modificare la concentrazione delle materie prime, ma si è dedicato a un lavoro di composizione, creando così una nuova fragranza. L’accordo cedrato diventa vibrante senza perdere il suo originale tocco goloso, il gelsomino si fa più intenso, più ricco, e l’accordo di legno di teck svela una sfaccettatura più ambrata, conferendo alla fragranza una certa eleganza.