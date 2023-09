Sisley presenta Supremÿa La Nuit Le Grand Soin Anti-Âge e Supremÿa La Nuit Le Grand Baume Anti-Âge

Nel 2023, grazie a più di 15 anni di studi, la Ricerca Sisley-Paris ha messo in luce altri meccanismi essenziali relativi alla cronobiologia. Sisley presenta così due nuove soin con texture diverse a seconda del livello di comfort desiderato: Supremÿa La Nuit Le Grand Soin Anti-Âge (fluido leggero e morbido) e Supremÿa La Nuit Le Grand Baume Anti-Âge (crema ricca e corposa). Alla base di queste due soin c’è la nuova scoperta, il nuovo Complexe Régénération Fondamentale.

La Ricerca Sisley ha così individuato tre nuove azioni, tre nuove funzioni biologiche all’interno delle cellule per attivare la rigenerazione notturna: risincronizzare (avviare il processo di rigenerazione cellulare), riparare (dare tempo alle cellule di riparare i danni della giornata, prima di avviare la duplicazione) e disintossicare (favorire l’autopulizia di cellule e tessuti per degradare e riciclare le scorie diurne e notturne, responsabili di una rigenerazione meno efficiente).

Il Complexe Régénération Fondamentale, associazione inedita di potenti ingredienti di origine naturale, è stato appunto sviluppato per attivare queste tre funzioni. Esso fornisce quindi alla pelle gli strumenti necessari per soddisfare con la massima precisione queste tre esigenze essenziali, al momento giusto. Abbinato ad una combinazione di potenti principi attivi, il Complexe Régénération Fondamentale è alla base delle 25 azioni anti-età di Supremÿa La Nuit Le Grand Soin Anti-Âge e Supremÿa La Nuit Le Grand Baume Anti-Âge: ristrutturazione e ossigenazione cutanee, sintesi del collagene… senza trascurare l’idratazione e il nutrimento.

I risultati sono chiaramente visibili: i tratti del viso sono più distesi. Il volto appare riposato, più levigato e compatto, in una parola “radioso”. Risveglio dopo risveglio, la pelle appare più giovane. Sisley-Paris può quindi spingersi ancora più lontano. E per completare i rituali Supremÿa e Sisleÿa, la Maison cosmetica presenta anche GINKGO GUA SHA, uno strumento d’eccezione per il massaggio.

Ispirandosi alla foglia di Ginkgo Biloba, uno dei principi attivi di punta del brand, Sisley propone il suo primo strumento per il massaggio di viso e collo. Grazie alla sua forma stilizzata, in grado di aderire perfettamente alle linee e ai contorni del viso, consente di eseguire massaggi efficaci, per agire sui segni visibili dell’età. Al mattino, dopo aver completato il rituale Sisleÿa, Ginkgo Gua Sha permette di eseguire un massaggio dalle virtù leviganti e dinamizzanti. I tratti del viso appaiono sollevati e la pelle sembra ritrovare il suo splendore. Di sera, dopo il rituale Supremÿa La Nuit e l’applicazione di Supremÿa La Nuit Le Grand Baume Anti-Âge o Supremÿa La Nuit Le Grand Soin Anti-Âge, favorisce un massaggio dagli effetti modellanti e stimolanti. I contorni del viso sembrano ridefiniti; rughe e linee sottili appaiono meno visibili, il viso più rilassato.