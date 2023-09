Overseas a carica automatica, lo splendido segnatempo di Vacheron Constantin

Il nuovo Overseas a carica automatica di Vacheron Constantin si tinge di rosa e amplia gli orizzonti dell’eleganza. Con un diametro di 35 mm, questo modello sottile dona al polso un’allure sporty-chic e accompagna il lancio della nuova campagna “One of not Many”, creata insieme all’artista ed esploratrice Zaria Forman.

Dopo i quattro segnatempo Overseas presentati a Watches and Wonders Genève nei diametri da 34,5 e 35 mm, la collezione sporty-chic di Vacheron Constantin accoglie un nuovo modello raffinato e prezioso che vanta una personalità luminosa. Oggi il nuovo modello invita al viaggio svelando una sfaccettatura inedita del suo temperamento. Un approccio armonioso ton sur ton che gioca con i riflessi caldi dell’oro rosa della cassa e del bracciale, abbinati allo splendore del quadrante laccato trasparente e impreziosito dalla finitura satinata soleil.

Gli artigiani di Vacheron Constantin hanno dedicato grande impegno alla realizzazione della sfumatura esatta del quadrante, in perfetta armonia con la carrure e il bracciale. Questo look monocromatico, accentuato dalla brillantezza dei 90 diamanti finemente incastonati sulla lunetta esagonale che evoca la croce di Malta, delinea il profilo di un segnatempo sottile. Un’allure raffinata e sportiva per questo orologio gioiello, dotato di due cinturini aggiuntivi, che pulsa al ritmo preciso del Calibro 1088/1 a carica automatica di Manifattura. Un compagno perfetto per ogni occasione.