Nuovo mobile Lineò-M da Arblu

Lineò-M è l’ultima novità tra le proposte di arredo bagno Arblu: una collezione arredobagno che unisce design moderno e funzionalità, una soluzione dalle linee pulite ed essenziali, solida e naturale che dà sostanza alla forma. La nuova collezione nasce dal connubio dell’innovativo lavabo con vasca a tutto catino, in Geablu proposto nei 44 colori Arblu, abbinato all’eleganza e la qualità del mobile Lineò, che viene riadattato ad hoc in profondità 45 cm, per creare un nuovo modulo per diverse soluzioni compositive. Lineò-M offre infatti una soluzione su misura per soddisfare le esigenze individuali di spazio e stile.

Grazie a una meticolosa attenzione ai dettagli, Lineò-M presenta una vasta gamma di finiture e colori, consentendo ai clienti di personalizzare il proprio ambiente bagno secondo il proprio gusto personale. La collezione offre mobili sospesi e a terra, tutti realizzati con materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia.

La collezione Lineò-M si caratterizza per le linee pulite ed essenziali e il taglio dei bordi a 45° che, insieme alle venature a vista, sottolineano il fascino del legno vero, un materiale che arreda con naturalezza. Le finiture legno disponibili, che vanno ad arricchire la proposta dei laccati, sono numerose: Rovere Nodato Sabbia, Rovere Nodato Naturale, Rovere Nodato Ossidato, Rovere Nodato Cenere, Rovere Nodato Moka, Rovere Nodato Carbone.

Arblu è un marchio che si distingue per l’impegno verso l’innovazione, la sostenibilità e la cura dei dettagli.