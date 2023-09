Galleria Rossana Orlandi al Lake Como Design Festival con art design LEWIT

La prestigiosa Galleria Rossana Orlandi debutta al Lake Como Design Festival presentando il progetto di art design LEWIT, un monumentale letto-scultura nato dalla simbiosi creativa tra Draga & Aurel e l’eclettico architetto Giuliano dell’Uva, con la collaborazione dell’azienda tessile italiana Somma1867.

Presentato nella cornice della Sala del Camino di Villa Olmo, una delle residenze storiche più affascinanti del lago, LEWIT è un oggetto di arredo free-art design LEWIT pensato e realizzato come un’opera d’arte tridimensionale che fonde in sé gusto ed estetica contemporanea con espliciti richiami alle avanguardie artistiche degli anni ’60 e ’70.

La maestosa testiera del letto in resina e cemento è impreziosita dai dettagli in metallo: le forme elementari e geometriche, il contrasto di materiali nudi, il colore vivo e vibrante, gli accenti della luce al neon richiamano alla mente le opere dei grandi minimalisti, da Donald Judd a Dan Flavin, fino alle installazioni concettuali, architettoniche e argute di Sol LeWitt, a cui il letto rende omaggio nel nome. A contrasto, la composizione libera, astratta e “selvaggia” del disegno di Aurel K. Basedow per il plaid in lana e cashmere, realizzato da Somma1867 come limited edition per questo progetto: chiari i rimandi all’espressionismo americano e all’action painting, dove il gesto diventa forma e la forma prende vita nel colore.

In linea con il tema del festival “Naturalis Historia”, Draga & Aurel esprimono con questa opera l’incontro tra la natura, meravigliosa quanto potente, e l’umano, rappresentato da quelle linee razionali e controllate che diventano allo stesso tempo creatività, ingegno e audacia (“Wit”), e in cui convivono luce ed ombra, spessore e trasparenza. Allo stesso modo, i colori rimandano ad un mondo naturale, quello acquatico del lago, con sfumati del blu ora delicati, ora impetuosi che sfiorano nei verdi più profondi.

“Abbiamo lavorato con forme archetipe, monumentali, lasciandoci ispirare dalle grandi opere della natura e dell’uomo, provando a portare ad un livello superiore un oggetto di uso domestico come un letto che in Lewit diventa scultura e arte performativa”, commentano Draga & Aurel.

LEWIT è distribuito in esclusiva da Galleria Rossana Orlandi.