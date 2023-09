Giorgetti al London Design Festival 2023

Con passione e portando avanti una continua ricerca e sperimentazione, Giorgetti continua a dare forma al proprio universo abitativo attraverso progetti che, in un connubio inscindibile tra bellezza e funzionalità, promuovono il valore dell’esperienza sottolineando il ruolo del design di migliorare la qualità della vita.

In un dialogo tra artigianalità e tecnologia produttiva, le proposte della collezione 2023, in scena negli spazi del London Store in occasione del London Design Festival, si fanno interpreti di questo pensiero raccontando in ogni più piccolo dettaglio il senso profondo del progettare secondo Giorgetti.

Prodotti versatili, dal carattere elegante e deciso ma inconfondibile, mai convenzionale, che si contraddistinguono per l’altissima qualità dei materiali, lavorazioni sartoriali e una ricerca maniacale su finiture, forme, texture e colori.

Evento di riferimento per la scena creativa londinese con un ricco programma di eventi, mostre e presentazioni, il London Design festival è inoltre l’occasione per Giorgetti di raccontare il proprio legame con il mondo dell’arte con il format “Giorgetti walks with Art”. La capacità di dialogare con realtà differenti, di aprirsi a nuove suggestioni seguendo traiettorie spesso lontane dai percorsi convenzionali, rappresenta da sempre la cifra stilistica del brand.

Negli spazi di Fulham Road il brand ha così dato il via alla collaborazione con Pontone Gallery che, con la sua sede londinese, dal 2016 rappresenta numerosi artisti internazionali specializzati in diverse discipline dalla pittura alla fotografia alla scultura.

In scena una selezione di opere di artisti contemporanei come Reef Hsu, Lee Jungwoon, Raffaele Rossi, Choi Soowhan e Tim Wright che dialogano con le novità della collezione 2023.

Ne nasce un percorso concettuale in cui arte e design si integrano in modo naturale e spontaneo negli spazi del monobrand Giorgetti. Uno showroom sviluppato su due livelli, per una superficie totale di 400 metri quadrati, che mettono in scena i prodotti della collezione Giorgetti, fra novità e pezzi iconici, per dare risalto alla cultura del progetto tipica del brand e dimostrare la capacità dell’azienda di offrire un vero e proprio lifestyle.