Al Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto, tra sport e massaggi nella Spa Soma & Anima

Un buon sonno ristoratore in una delle suite del Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto (BZ), un’ottima colazione a buffet con prodotti locali e freschi di stagione, uno sguardo dal balcone alle cime… e si parte. Una passeggiata nell’incontaminata Val Fiscalina, una biciclettata lungo le piste ciclabili. Qualsiasi sia la vostra scelta, dopo l’attività sportiva, piscina, saune e trattamenti nella Spa Soma & Anima rappresentano la scelta perfetta per concludere la giornata.

Direttamente dall’hotel partono semplici passeggiate, come quella al Rifugio Monte Elmo, oppure all’Alpe Nemes, ma anche escursioni più impegnative, magari in alta quota, sfruttando gli impianti di risalita della Croda Rossa, direttamente fuori dall’hotel. Da soli o attraverso le attività guidate organizzate dal Bad Moos si possono raggiungere i prati di Monte Casella, le Tre Cime di Lavaredo, Prato Piazza e godersi davvero un panorama mozzafiato.

La bicicletta è un’ottima alternativa per chi ama pedalare. Numerose sono le piste ciclabili che uniscono i centri dei dintorni, fino alla lunga ciclabile di Lienz che, seguendo il percorso del fiume, arriva in Austria. Le proposte non mancano anche per i professionisti: dal Bike-Tour, un percorso che permette di attraversare 5 cime per un totale di ca. 3.500 m di dislivello, allo Stoneman-Trail, un tour sulle Dolomiti lungo 120 km con più di 4.000 m di dislivello. Il noleggio di e-bike è a pagamento, mentre mountain bike, citybike e casco sono disponibili gratuitamente in hotel.

E poi ancora golf nel campo di Riscone a 9 buche e in quello di Lavant in Austria a 27 buche. E cavallo, grazie ai due vicini maneggi con cavalli nordici, ideali anche per principianti. Le occasioni per trascorrere il tempo all’aria aperta di certo non mancano e regalano emozioni indimenticabili grazie ai paesaggi naturali dell’Alto Adige. Tappa d’obbligo dopo l’attività sportiva nella Spa Soma & Anima. Rilassare la muscolatura, sciogliere le tensioni, decontratturare: i trattamenti tra cui scegliere sono tanti, indicati in questo caso sono soprattutto i massaggi ad hoc. È il caso del Massaggio sportivo che favorisce una maggiore ossigenazione dei tessuti ed elimina l’acido lattico migliorando la funzionalità della muscolatura.

Per lui: consigliato il Sulfate Sport . Si comincia con un bagno detossinante nella preziosa acqua di zolfo, seguito da uno stretching mirato del corpo e un massaggio sportivo decontratturante. I muscoli saranno pronti per una nuova performance.

Per lei: un Massaggio rilassante all'olio aromatico per rigenerarsi, sciogliere le tensioni e dare sollievo alle gambe.

Da ricordare: al Bad Moos Aqua Spa Resort è disponibile, su richiesta, il Private Coaching per consigliare programmi di allenamento personalizzati sulle esigenze e capacità di ciascuno.

Da non perdere: il percorso Kneipp è un trattamento ideale per dare sollievo alle gambe e riattivare la circolazione, anche dopo l'attività fisica.