La nuova fragranza di AERIN Rose de Grasse Rouge

La celebrazione della bellezza classica di una rosa rossa appena colta, in piena fioritura. La nuova fragranza Rose de Grasse Rouge in edizione limitata nasce dall’universo floreale di AERIN e dall’esplorazione della rosa, questa volta nella sua espressione più iconica. Rose de Grasse Rouge è una versione coraggiosa della caratteristica Rose de Grasse di AERIN, che cattura il calore ricco e voluttuoso e la vitalità di una rosa rossa perfetta.

Una fragranza floreale che cattura la profondità e il fascino della rosa rossa, abbinata con acqua di rose e con la rara rosa centifolia dai cento petali di Grasse. La freschezza delle foglie di viola evocano il verde intenso di gambo e foglie, mentre la base morbida e succulenta del favo d’ape e il calore del muschio creano una texture ricca che riflette la rigogliosa vitalità della rosa più classica. Luminosa e sensuale, ma allo stesso tempo audace e carnale, questa fragranza riflette la natura effimera di un bocciolo di rosa perfetto, così come il suo simbolismo di amore, generosità e abbondanza.

Creata dalla Maestra Profumiera Honorine Blanc, Rouge entra nella Rose Premier Collection insieme a Rose de Grasse e Rose de Grasse Joyful Bloom. Ogni fragranza della Collezione Rose Premier celebra la bellezza del fiore più amato al mondo e rappresenta una diversa espressione della complessità e versatilità della rosa.

Rose de Grasse Rouge immerge l’iconica bottiglia AERIN in un deciso rosso ciliegia, rifinito con un ricco nastro di velluto rosso. Rouge è completato con un elegante cappuccio dorato che si abbina alla fragranza sorella Rose de Grasse.

“Rose de Grasse Rouge è una vera celebrazione della rosa, che è per me una costante fonte di ispirazione. Non solo perché ne amo il profumo, ma per il suo significato. La rosa rappresenta l’amicizia, la generosità e l’amore, tutte cose molto importanti per me”. — Aerin Lauder, fondatrice e direttore creativo, AERIN.