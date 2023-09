UNIQLO e Clare Waight Keller svelano la nuova collezione

Il retailer globale di abbigliamento UNIQLO annuncia oggi l’inizio di una nuova era per il suo women swear con il lancio di UNIQLO:C, una collezione donna creata dall’acclamata stilista britannica Clare Waight Keller. I modelli morbidi di Clare, l’uso delicato del colore e le silhouette moderne danno vita a una nuova visione del Life Wear di UNIQLO per i clienti.

C è stato scelto per riflettere i molti elementi della collezione che si ispirano alla lettera C: Curiosità, Conversazione, Città, Chiarezza, Connessione e Creatività, nonché il nome della designer, Clare. La collezione UNIQLO C combina tecniche avanzate e modelli sofisticati, frutto della grande esperienza di Clare Waight Keller, con il comfort e la funzionalità offrendo comfort e funzionalità per supportare e allinearsi pienamente con la vita delle persone di oggi. È una collezione in cui ogni pezzo sembra fatto su misura, e in cui la gioia di indossare un prêt-à-porter raffinato si interseca senza sforzo con la facilità e il comfort della familiarità.

Yukihiro Katsuta, Senior Executive Officer di Fast Retailing Group e Responsabile Ricerca e Sviluppo di UNIQLO, ha commentato: “UNIQLO : C segna un nuovo inizio per la linea femminile di UNIQLO. Credo che la ricchezza dell’esperienza di Clare e i suoi modelli che valorizzano appieno la donna moderna daranno vita a un nuovo standard di Life Wear per le donne. Ci auguriamo di continuare a lavorare con Clare ancora a lungo, creando collezioni piene di energia e sensibilità che deliziano chi le indossa”.

Clare Waight Keller ha dichiarato: “Sono onorata che mi sia stato chiesto di creare una nuova label per UNIQLO. Da tempo apprezzo la sua filosofia di design Life Wear, fatta di innovazione tecnica e autenticità funzionale. Ho sempre ammirato l’estetica giapponese fatta di sottigliezza, semplicità e perfezione dei dettagli, quindi poter lavorare con il team UNIQLO per creare una nuova sensibilità per la mia collezione di abbigliamento femminile su scala globale è un’opportunità davvero entusiasmante.”

LA COLLEZIONE

Il classico trench viene ridefinito in un twill di gabardine per le quattro stagioni. I blouson e i cappotti imbottiti sono caldi ma leggeri, e il light down è trattato in modo speciale con tecnologia antistatica. Il raso morbido e lucente è stampato a caldo per creare la perfetta maxi gonna a pieghe. I pantaloni hanno un’attitudine casual, mentre le gonne e gli abiti fluidi sono disponibili in delicate stampe micro-floreali che possono essere mescolate e abbinate a una collezione di maglioni rilassati, micro cardigan e pullover boyfriend con zip. L’iconica borsa a tracolla rotonda di UNIQLO è disponibile in una versione chic e oversize che può trasportare tutti i vostri oggetti personali. La varietà di scarpe disponibili per completare lo stile è altrettanto attraente.