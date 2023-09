ÉQUINOXE DE CHANEL la nuova collezione make up per l’inverno 2023

L’autunno era la stagione preferita di Gabrielle Chanel: magica e ricca di potenza creativa, ispirò i suoi capi in velluto, i tweed, la maglieria morbida in tinte calde, nobili, intense. Oggi questa stagione ispira anche lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL per la collezione Autunno-Inverno 2023. In autunno, la natura si trasforma completamente: gli alberi si vestono di rosso e di arancio, i giardini e i parchi si colorano di ocra. Gli ultimi raggi del sole estivo riscaldano ancora il paesaggio con la loro luce morbida e calda quando arriva l’equinozio: un momento in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio e il tempo si ferma, segnando la fine dell’estate e annunciando l’inizio di un nuovo ciclo. È questo istante sospeso nel tempo che lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL ha voluto catturare e tradurre, nei colori e nelle consistenze che compongono la nuova collezione ÉQUINOXE DE CHANEL.

Ne è un esempio la nuova creazione OMBRE PREMIÈRE LIBRE dalla consistenza in polvere finissima e impalpabile, che ravviva lo sguardo con sei nuance naturali: un beige caldo, un marrone e un terra di Siena caldo abbinati a un ramato luminoso, a un rosso granato e a un viola scuro. Fondendo intensità cromatica, risultato satinato e lunga tenuta, questa edizione limitata offre un risultato make up in tutta leggerezza, più naturale o più intenso. Grazie alla sua consistenza evanescente e al nuovo applicatore in spugna integrato, la polvere sensoriale e cremosa si applica facilmente. Con il suo flacone in vetro dall’effetto nero dégradé che aggiunge un tocco di mistero al gioco di contrasti, OMBRE PREMIÈRE LIBRE rappresenta un autentico incontro di luce e ombra.

I fard DOUCEUR D’ÉQUINOXE vestono le guance di un delicato velo di colore intenso, illuminando il colorito con un risultato naturale. Ispirate alla natura e a un foliage fiammeggiante, le palette sono impreziosite dalla doppia C della Maison e da un motivo che rappresenta un tappeto di foglie cadute, armoniosamente combinati e impressi in rilevo sulle polveri. L’accordo di beige e corallo, carico di energia, ravviva il colorito, mentre l’armonia di rosato e malva offre un effetto radioso in tutta leggerezza.

Come ultimo tocco di raffinatezza, lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL ha immaginato sei tinte inedite di ROUGE COCO BLOOM a cui abbinare due nuovi smalti LE VERNIS. Associando un’alta concentrazione di pigmenti, oli e un complesso Hydraboost a base di cere naturali, il rossetto idratante e rimpolpante ROUGE COCO BLOOM offre una brillantezza straordinaria e un colore a lunga tenuta. La collezione LE VERNIS si arricchisce di due tinte vibranti: un arancione vivace per prolungare il piacere del caldo estivo e un rosso terra di Siena che annuncia l’arrivo dell’autunno.

Tonalità luminose che riflettono l’armonia, l’equilibrio perfetto e la delicatezza di questo istante sospeso nel tempo. Incontro paradossale tra intensità e naturalezza, la collezione make up ÉQUINOXE DE CHANEL celebra con i suoi colori un’estate che sembra non finire mai.