Autunno al Granbaita Dolomites di Selva di Val Gardena

La Val Gardena inizia ad infiammarsi dei mille, caldi, colori dell’autunno e regala splendidi paesaggi carichi di energia vitale, con cieli tersi, aria cristallina, boschi fiammeggianti delle mille tonalità dal giallo al rosso, rocce dolomitiche infuocate dallo straordinario fenomeno dell’enrosadira: per chi vuole fare un pieno di benessere e vitalità prima dell’inverno, l’Hotel Granbaita Dolomites, raffinato 5 stelle nel cuore di Selva di Val Gardena con Spa e ristorante gourmet (associato alla prestigiosa associazione les Collectionneurs), resta aperto durante tutto l’autunno per far godere agli ospiti l’eccezionale gastronomia di questa stagione e coccolarli con i salutari trattamenti benessere ideali per affrontare in piena forma la stagione invernale.

E’ in questo periodo che si coglie l’anima più intima della Val Gardena, dove – dopo i frequentatissimi mesi estivi – torna la calma, che invita al relax più profondo. Per condividere con gli ospiti la magia delle Dolomiti incorniciate dagli infuocati colori autunnali il Granbaita Dolomites organizza escursioni con guide private dell’hotel alla scoperta dei luoghi più nascosti e spettacolari della Val Gardena e pedalate panoramiche lungo semplici itinerari o tracciati da mito, quali la Sella Ronda che tocca le 4 vallate Ladine. Il tutto, mettendo a disposizione gratuitamente e- bike dell’ultima generazione, caschetti, bastoncini e zaini da camminata.

Rituali autunnali di benessere

L’autunno è una stagione perfetta per prendersi cura del proprio benessere e al Granbaita Dolomites lo si può fare grazie al salutare e rilassante percorso della Savinela Spa, che si estende per oltre 2.000 mq ed ha due grandi piscine, una interna ed una esterna, con acqua a 32°. Per rafforzare il sistema immunitario ed eliminare le tossine, ideali sono il bagno turco al vapore e quello aromatico, le saune (dalla tradizionale sauna finlandese a quelle al fieno e al cirmolo), l’oasi salina con grotta e piscina. Fra i molti trattamenti adatti per l’autunno, per i quali la sapienza alpina si mixa abilmente con quella ayurvedica e vengono utilizzati prodotti che traggono i loro principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti, ci sono Detox – Skin Regimen, trattamento viso detox con azione anti-age per pulire in profondità la pelle dai metalli pesanti, con effetto chelante e con longevity complex, particolarmente adatto a chi vive in città; Alpine Ritual Steviola, con bagno di fieno che previene problemi alle vie respiratorie e malattie stagionali come bronchiti ed influenze, seguito da un massaggio; Pinda Sweda, un trattamento ayurvedico con sacchettini riscaldati contenenti erbe di montagna, personalizzabile in base alle esigenze, che vengono passati sul corpo, rilasciando i principi attivi dei loro olii. Le coppie si possono affidare al Couple ritual, preceduto da private sauna e bagno turco, che aiutano a preparare la pelle ai successivi trattamenti e rilassare muscolatura e mente. Seguono peeling, impacco (scelto tra arnica, artiglio del diavolo, nigritella, nocciola, larice) che nutre la pelle donandone setosità e massaggio rilassante dell’intero corpo, che dona una sensazione di tranquillità e pace. Alla fine il relax con un cocktail di frutta fresca per ripristinare i sali minerali e liquidi persi con la sauna.

Dalla Spa, il benessere prosegue a tavola con la regia dall’Executive Chef Andrea Moccia. La proposta, estremamente varia e raffinata, del ristorante è uno dei must dell’hotel. L’autunno è una stagione particolarmente adatta per godere dei piaceri della tavola ed offre una straordinaria varietà di prodotti, dalle castagne alle noci di montagna, dalla zucca ai funghi, a cui Moccia attinge a piene mani creando un raffinato e ricchissimo Menu à la carte, che spazia dai tradizionali piatti altoatesini in cui sono valorizzate al massimo le materie prime locali, anche di piccolissimi produttori, alle ricercate proposte della cucina mediterranea e internazionale. Il tutto con l’abbinamento dei vini della fornitissima cantina (vanto dell’hotel), ricca di oltre 500 etichette altoatesine e delle più blasonate cantine internazionali.