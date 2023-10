Trattamento viso a Villa Eden, perfetto per la cura della pelle

Primo obiettivo al ritorno dalle vacanze è ritornare alla propria beauty routine e mantenere la pelle radiosa e luminosa, dalla texture uniforme quasi fosse di porcellana. Il sogno di tutti che a Villa Eden diventa realtà. Nell’iconica beauty Spa di Merano è possibile provare il trattamento “Viso da star”, che affida la pelle alle mani esperte di un’eccezionale équipe medica, con l’obiettivo di ottenere una pelle perfetta come quella delle star. A questo trattamento segue un percorso di rigenerazione dell’epidermide.

Fortemente consigliato dopo l’estate, questo trattamento è consigliato per ricevere un’analisi accurata della pelle, la cui salute è spesso compromessa da sole, salsedine e agenti atmosferici, e ricevere il trattamento adeguato ai propri bisogni. Il trattamento di Villa Eden, si impegna, mediante un professionale check-up cutaneo, una mini cura viso-collo personalizzata e di rigenerazione cellulare autologa PRP, ad ottenere il nutrimento e l’idratazione della pelle del viso necessari e fondamentali per rallentare e prevenire l’invecchiamento. Con il check-up cutaneo si possono raccogliere precisi risultati sulla salute e la funzionalità della pelle, al fine di intraprendere un piano terapeutico finalizzato a impostare delle corrette abitudini comportamentali e consigliare i trattamenti medici estetici più adatti al paziente.

Al check-up cutaneo seguono 3 trattamenti viso-collo specifici, tra cui quello alla Vitamina C, in grado di ridare nuovo splendore e vitalità alla pelle del viso. Fra le vitamine, la Vitamina C è senza dubbio la più importante, grazie alle innumerevoli funzioni naturali che dona al campo della cosmesi. Ha funzioni strutturali, in quanto stimola la biosintesi del Collagene a sostegno del tessuto cutaneo, delle cartilagini, dei tendini e vasi sanguigni. L’azione anti-ossidante, anti-Radicali Liberi, aiuta a preservare le strutture portanti del tessuto cutaneo e dona all’Epidermide una serie di effetti dermo-cosmetici visibili come l’idratazione e la tonicità.

Protegge le cellule dal foto invecchiamento, stimolando la produzione di Collagene e aumentando così l’elasticità della pelle. Possiede un alto potere schiarente che riduce la visibilità delle macchie cutanee dovute al trascorrere del tempo. Restituisce una pelle idratata, nutrita, levigata, tonica ed elastica, in poche parole luminosa, splendente e più giovane.