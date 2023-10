High Impact High-Fi Full Volume Mascara di Clinique

Un mascara ultra-pigmentato e ricco di fibre dimensionali che allunga le ciglia e dona loro subito il 230% in più di volume. Si chiama High Impact High-Fi Full Volume Mascara e lo propone Clinique. Volumizza, solleva e allunga le ciglia: la tripla miscela di pigmenti di ossidi di ferro, perle e fibre di nylon nero rende il look pieno e intensamente pigmentato, in un’unica applicazione.

Le fibre di nylon nero contribuiscono ad aumentare il volume, poiché vengono depositate ad ogni applicazione su tutte le ciglia. Il pigmento ricco di ossidi di ferro e perla rende lo sguardo intenso e le ciglia bellissime.

La tripla miscela di olio di Argan, olio di cocco e olio di Moringa aiuta a idratare e nutrire le ciglia. L’aggiunta di questi oli conferisce alle ciglia un effetto volumizzante e una scorrevolezza che agevolano l’applicazione del mascara, senza tirare o strappare le ciglia, riducendo quindi al minimo la caduta. Le ciglia appaiono rinforzate, lucide e morbide al tatto.

Lo scovolino High-Def Wave Brush ha delle setole ondulate che aiutano a pettinare e rivestire ogni singola ciglia, oltre a una punta di precisione per catturare e definire facilmente le piccole ciglia sugli angoli dell’occhio. Volumizza, separa, solleva e allunga le ciglia in modo eccezionale. Testato su tutti i tipi di ciglia. Adatto per gli occhi sensibili. Adatto per chi indossa lenti a contatto. Disponibile nei colori nero intenso e nero intenso-marrone.