WallPepper/Group presenta la nuova collezione di carte da parati

Nuovi e sorprendenti moodboard ispirazionali, composti da grafiche uniche ed emozionanti che si raccontano attraverso una pluralità di linguaggi inediti, definiscono la collezione 2023 firmata WallPepper/Group.

Il nuovo catalogo celebra la decorazione murale non solo come elemento creativo per ‘vestire’ le superfici di un ambiente – indoor o outdoor, residenziale o contract – e renderlo più personale, coinvolgente o, semplicemente, per definirlo e valorizzarlo, ma come prodotto resistente, durevole e sicuro, una soluzione dalle proprietà performanti capace di assolvere a specifiche e diverse funzioni.

Con un restyling grafico e concettuale che porta a scoprire ogni singola nuova grafica, la possibile ambientazione, le varianti disponibili e un close up sui dettagli del disegno, il catalogo 2023 è una raccolta di immagini straordinarie da cui lasciarsi ispirare per progettare lo spazio desiderato, suggerendone l’atmosfera che si andrebbe a creare.

La nuova collezione di carte da parati, oltre a offrire un ventaglio di proposte sempre più ampio, originale ed eterogeneo, pensate anche per il mondo dei più piccoli, conferma le caratteristiche che, da sempre, rendono unico il prodotto WallPepper®/Group: qualità e affidabilità dei materiali (naturali, ecocompatibili e certificati), produzione su misura, possibilità di personalizzare l’immagine, nel colore e nel disegno, in base al progetto e libertà di scegliere tra diverse soluzioni, ciascuna realizzata ad hoc per rispondere alle specifiche necessità del contesto di destinazione.