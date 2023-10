Advanced Night Repair Rescue Solution di Estée Lauder

Estée Lauder presenta la sua ultima novità: Advanced Night Repair Rescue Solution, uno speciale trattamento lenitivo ideale per la pelle predisposta ad irritazioni, a fenomeni di sensibilizzazione e soggetta ad arrossamenti. Per la prima volta Advanced Night Repair propone un prodotto specificamente studiato per le pelli sensibili, una formula che si è dimostrata efficace nel contrastare l’aspetto del rossore fino al 48% con una sola applicazione, e rinforzare la barriera cutanea in sole 4 ore.

Infusa con antiossidanti e idratanti, la texture fluida a rapido assorbimento è ideale per la pelle fragile e vulnerabile. La formula riduce l’aspetto del rossore generale del viso e dei segni rossi post-acne e ha anche dimostrato di migliorare l’irritazione visibile causata da fattori scatenanti esterni come i peeling acidi. La pelle risulta lenita, idratata ed elastica, e appare più luminosa e radiosa.

La Ricerca Estée Lauder è alla costante ricerca di soluzioni innovative per contrastare irritazioni e arrossamenti cutanei visibili. Grazie all’ausilio di un’alta concentrazione di Bifidus Ferment e ingredienti lenitivi efficaci, il nuovo Advanced Night Repair Rescue Solution si focalizza sui principali tipi di irritazione:

Riduce visibilmente i rossori, aiuta a prevenire la comparsa di rossori , favorisce il recupero ed attenua il rossore indotto dai Trattamento Peeling. La texture fluida risulta leggera e fresca durante l’applicazione, ideale per pelli fragili e vulnerabili. Si assorbe rapidamente, progettato per essere utilizzato come pre-siero, prima del siero Advanced Night Repair o del siero preferito, mattina e sera.

Oil-free. Priva di fragranze sintetiche. Priva di alcool, parabeni, ftalati, sulfiti, solfati, paraffina e ingredienti di origine animale. Dermatologicamente testata. Non-acnegenica. Non occlusiva. Non comedogenica. Modo d’uso: Applicare mattina e sera PRIMA del siero abituale.