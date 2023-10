Le novità di Ceramiche Refin al Cersaie 2023

Il concept dello stand è stato studiato da Studio Salaris per mettere in risalto le numerose novità che Refin lancia in occasione della fiera. Le nuove proposte sono frutto di percorsi di ricerca che hanno indagato molteplici strade: dalle ispirazioni naturali delle collezioni NAMIB, COQUILLE e TAMASHI, in cui Refin ha sapientemente reinterpretato in chiave contemporanea sabbie, pietre e legni, fino alla linea che ha avuto l’ispirazione più originale ed inaspettata: CERA, ispirata appunto alla cera. Completano l’ampio ventaglio di novità presentate i rivestimenti effetto brick della collezione HALO e le nuove varianti effetto marmo frutto del restyling della collezione Prestigio.

CERA

L’approccio sperimentale unico e audace di Refin trova la sua massima espressione in questa collezione che trae ispirazione dalla lavorazione della cera e che rappresenta una proposta creativa totalmente inedita per il mondo delle superfici ceramiche. Dall’originale intuizione dei tile designer Refin, che hanno saputo vedere nella cera lo spunto creativo per lo sviluppo di nuove superfici, è iniziato un percorso di ricerca basato sull’osservazione della cera e dei suoi processi di trasformazione e su sperimentazioni materiche condotte per tradurre su ceramica le stesse sensazioni visive e tattili.

L’accurato lavoro di sperimentazione materica ha portato anche allo sviluppo della speciale finitura superficiale Cerasilk che caratterizza la collezione, particolarmente morbida e setosa, che trasmette anche al tatto la fluidità della cera, rafforzando l’effetto materico della grafica.

La gamma cromatica comprende tre tonalità polverose, i cui nomi ricreano metaforicamente uno spettro cromatico completo: Luce, bianco luminoso che esprime sensazioni di purezza; Fumo, raffinato grigio che esalta la profondità della grafica; Incenso tonalità calda dalla forte personalità.

NAMIB

Uno dei deserti più antichi del mondo – riconosciuto patrimonio UNESCO – è stato d’ispirazione per questa collezione che porta negli spazi interior le suggestioni di una natura incontaminata, facendo convivere immensità ed essenzialità.

Una superficie complessivamente uniforme, in cui il carattere materico è mitigato da una grafica ricercata che da vicino risulta ricca di dettagli e variazioni cromatiche. L’alternanza di alonature chiare e scure, insieme alla difformità calibrata di grana e colore, dona un delicato effetto di profondità e movimento.

La palette cromatica traduce scenari naturali, con una spiccata propensione per le nuance calde, interpretate con raffinatezza nelle diverse scale tonali: i toni neutri Dune, Ecru e Linen dialogano con le proposte Camel, Jasper e Earth suggerite dai cromatismi delle terre e delle sabbie.

La nuova finitura opaca Matt-pro proposta risulta piacevolmente morbida al tatto pur mantenendo una buona resistenza allo scivolamento grazie alla leggera struttura, che garantisce al contempo facilità di pulizia.

COQUILLE

Frutto di un’accurata elaborazione estetica delle peculiarità delle pietre calcaree, Coquille sintetizza il fascino degli elementi minerali in superfici ceramiche straordinariamente bilanciate ed equilibrate, discrete e contemporanee.

Delicati segni grafici calibrati, leggere venature e delicate inclusioni fossili si mescolano alle sfumature e ai chiaroscuri di fondo, alternando zone più dense di tracce e dettagli ad altre più omogenee, creando così una leggera stonalizzazione.

L’effetto naturale è enfatizzato dalla scelta delle quattro nuance proposte, che declinano i toni neutri del grigio e del beige: Perle, Gris, Champagne e Sable.

La varietà di finiture disponibili include anche la nuova finitura Matt-Pro, morbida al tatto seppur con struttura antiscivolo, e una versione strutturata da rivestimento caratterizzata da una leggera zigrinatura, che richiama il guscio irregolare delle conchiglie e aggiunge una particolare percezione tattile al prodotto.

TAMASHI

Tamashi – anima, in giapponese – è la nuova collezione di ceramiche d’ispirazione lignea, proposta da Refin, ispirata ai legni naturali più essenziali e contemporanei attualmente molto utilizzati nelle finiture d’arredo. Frutto di un accurato lavoro di ricerca per trovare il perfetto equilibrio grafico e cromatico, la collezione propone superfici uniformi e bilanciate, caratterizzate da sottili venature, fitte e parallele, e lievi sfumature cromatiche.La gamma si compone di 7 nuance cromatiche disponibili in doghe formato 25x150cm.

HALO

Finitura lucida, superfici smaltate e colori intensi caratterizzano la collezione di rivestimenti effetto mattoncino. Le superfici alternano aloni chiari e scuri e morbidi rilievi che conferiscono al prodotto una percezione tattile tridimensionale e non uniforme, accentuata anche dalle volute irregolarità lungo i bordi, che ne accentuano l’aspetto materico e la percezione di prodotto artigianale.

Contribuiscono a definire una proposta dinamica e contemporanea le intense varianti cromatiche proposte, in linea con le tendenze più attuali: il bianco Cotton, il nero Ink, il grigio Chrome, fino alle tonalità più audaci blu Ocean, verde Basil e rosso Cherry. La collezione Halo, dal forte impatto decorativo, è perfetta per sottolineare i volumi dell’architettura e gli elementi dell’arredo ed arricchire di personalità gli ambienti residenziali e gli spazi commerciali.

PRESTIGIO range extension

Refin porta al Cersaie 2023 anche un restyling della collezione Prestigio, pensato per aggiornare la gamma di lastre ceramiche effetto marmo alla luce dei trend più attuali nell’ambito dei marmi naturali. La collezione fonde le linee autentiche dei marmi naturali con un originale linguaggio contemporaneo, diventando così espressione di uno stile classico rivisitato in chiave moderna.

Cinque sono le nuove varianti di marmi bianchi presentati: Statuario Apuano, Calacatta Oro, Nuvolato, Arabescato ed Opera. Ogni colore è disponibile in molteplici formati e finiture, proposte lucide e ad effetto opaco per enfatizzare il carattere espressivo delle superfici. Completano la gamma anche varie proposte decorative tra cui il nuovo decoro onde, con pattern decorativo tridimensionale che movimenta e attualizza ulteriormente le nuove proposte effetto marmo. I nuovi bianchi Prestigio dialogano armonicamente con la luce e avvolgono gli ambienti creando atmosfere equilibrate e sofisticate, perfette per vestire di raffinatezza gli interni residenziali così come i contesti commerciali e pubblici.