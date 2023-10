Azimut inaugura la stagione nautica 2023|2024 annunciando nuovi progetti e partnership, frutto della vocazione del Cantiere a innovare sempre. Tra queste, la recentissima collaborazione con Google Cloud e Reply – l’azienda specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali – per una gestione smart della barca.

Il desiderio di oltrepassare i confini ha caratterizzato il debutto di Magellano 60, impiegato dall’R&D del Gruppo per le prime lunghe navigazioni alimentate a HVO – il biodiesel prodotto da Eni Sustainable Mobility, che ha permesso di ridurre le emissioni di CO2 well-to-wake fino all’80% – e scelto per portare a bordo, per la prima volta, l’intelligenza artificiale di Google Cloud e Reply.

Due partner sinonimo di innovazione, che da tempo accompagnano il Cantiere in un percorso di trasformazione digitale volto a impiegare la tecnologia per migliorare l’esperienza di vita a bordo e offrire la libertà di fare quello che realmente conta: vivere il mare, ritrovare la natura, condividere il tempo con famiglia e amici. Grazie alla collaborazione con Google Cloud e Reply, infatti, Azimut ha realizzato una app proprietaria che sfrutta la gestione e l’analisi dei dati di Google Cloud e la tecnologia speech-to-text inclusa nella sua soluzione Vertex AI per combinare per la prima volta la gestione della barca e le funzionalità della casa intelligente, permettendo di interagire con lo yacht attraverso comandi vocali o di accedere al sistema da remoto.

La versione beta – implementata in fase di test su Magellano 60 – permette di controllare intrattenimento, illuminazione, clima ed elettrodomestici. Il sistema, inoltre, offre una lettura immediata dei principali dati di bordo, consentendo agli armatori di monitorare in tempo reale i livelli di acqua e carburante e di ottimizzare la gestione delle risorse. Telecamere di sicurezza possono essere installate e integrate per sorvegliare a distanza il proprio yacht.

«Siamo entusiasti di supportare Azimut nel suo percorso di trasformazione digitale sfruttando le soluzioni di intelligenza artificiale di Google Cloud per aiutarli a fornire ai loro clienti una migliore esperienza a bordo e a sviluppare nuovi standard di innovazione nel loro settore» spiega Fabio Fregi, Country Manager Italia Google Cloud.

«La sfida principale è stata integrare il mondo digitale con l’ingegneria fisica, il nostro punto di forza. Da questo connubio, con il supporto della tecnologia Google Cloud, è stata realizzata la app con tutte le funzionalità che potranno essere ulteriormente implementate: oggi stiamo unendo la componente di IoT (Internet of Things) con l’AI per costruire un’intelligenza conversazionale evoluta che si potrà interrogare per avere informazioni su un dominio di conoscenza specifico, come i manuali tecnici di bordo» conclude Tatiana Rizzante, CEO di Reply.

Con queste collaborazioni inedite nel mondo della nautica, Azimut e i suoi partner mettono la tecnologia al servizio della bellezza, per migliorare ulteriormente il lifestyle a bordo.