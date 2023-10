Casalgrande Padana: le novità da Cersaie 2023 all’insegna della sostenibilità, sicurezza e innovazione

Molte le nuove collezioni presentate a Cersaie 2023 da Casalgrande Padana; anche se con diverse peculiarità e caratteristiche, rispecchiano tutte i valori di sostenibilità, sicurezza e innovazione. Vediamole nel dettaglio:

PIETRA TIBURTINA

Ispirata al travertino, la nuova collezione Pietra Tiburtina, reinterpreta le cromie tipiche della pietra di origine. Proposta nelle tipiche lavorazioni della pietra naturale sia con taglio controfalda (veincut) grazie al quale si evidenziano le stratificazioni longitudinali dei depositi calcarei, sia con taglio infalda (crosscut) che ne valorizza i morbidi effetti nuvolati, la nuova collezione Pietra Tiburtina di Casalgrande Padana coniuga il fascino della pietra alla forza e resistenza del gres porcellanato. Delicate sfumature color terra, striature multiformi, giochi tridimensionali di luci e ombre si espandono all’interno della lastra ceramica disegnando un tessuto materico ricco di fascino ed eleganza. Un elogio alla pietra di origine che si esprime in tutta la sua forza disvelando un abaco di sperimentazione per accompagnare la creatività di architetti, progettisti e interior design.

AQUATIO

Aquatio, la prima linea di complementi d’arredo per l’ambiente bagno in gres porcellanato antibatterico. Con la nuova collezione Aquatio Casalgrande Padana presenta la prima serie di complementi d’arredo per l’ambiente bagno tutti caratterizzati dal trattamento permanente Bios Antibacterial a base di argento in grado di eliminare al 99% i batteri presenti sulle superfici ceramiche, prevenendo allo stesso tempo la formazione di macchie ed eliminando i cattivi odori. Aquatio è ottenuta con lastre dell’ampia offerta di colori, finiture e motivi del catalogo. Lavabi, piani di appoggio, piatti doccia, mensole, possono oggi essere perfettamente integrati ai rivestimenti e ai pavimenti dei bagni producendo un effetto monomaterico complessivo o alternando tonalità e figure in totale libertà per creare voluti contrasti, e assonanze, garantendo sempre le proprietà di durevolezza, resistenza e pulizia, del gres..

MARMORA

Ispirata al fascino senza tempo del marmo, la nuova collezione Marmora si caratterizza per le venature a bassorilievo che ne esaltano la naturale bellezza. Nata da una attenta ricerca estetica, da innovazione tecnologica e da sofisticati processi di lavorazione, la nuova collezione in gres porcellanato Marmora riproduce fedelmente le raffinate venature a bassorilievo create nei secoli nelle sedimentazioni rocciose di ogni angolo del pianeta. Una eccellente sintesi tra estetica e performance tecniche dove ogni dettaglio diventa elemento di design: luminosi riflessi bagnati dalla luce e armonici contrasti tonali si dispongono all’interno della lastra in un gioco di perfetti incastri tra grafica e struttura, evocando le essenze più pregiate dei marmi esistenti in natura.

PROJECT WOOD

La nuova collezione in gres porcellanato che si ispira alle calde essenze del legno di faggio delle atmosfere scandinave. Project Wood è la nuova collezione sviluppata con lo studio di architettura SBGA Blengini Ghiradelli per avere delle lastre-listone effetto legno di gres porcellanato declinate in cinque calde e luminose tonalità lignee ispirate allo ‘stile scandinavo’ in cui i legni naturali, chiari e avvolgenti concorrono alla creazione di un comfort domestico materico ed espressivo. La collezione Project Wood è stata pensata per definire un equilibrio di colori e forme armoniche in grado di comunicare “un’idea di benessere”. Come affermano i progettisti, i listoni di gres porcellanato della collezione si caratterizzano per “venature che si percepiscono bene e che si presentano sulle piastrelle di diverso formato senza ripetizioni, dando un effetto molto naturale e piacevole alla vista”.

STONETECH

Nasce Stonetech, la nuova collezione in gres porcellanato tecnico a tutta massa ispirata alle tipiche rocce delle Alpi La consolidata tradizione di Casalgrande Padana verso il mondo della ricerca e della sperimentazione, processi produttivi all’avanguardia e un elevato know-how di conoscenze tecniche accumulato in oltre 60 anni di attività, hanno dato vita alla nuova collezione Stonetech. Ispirata alle rocce magmatiche tipiche dei massicci centrali della Alpi, la nuova collezione in gres porcellanato tecnico ne riproduce fedelmente la particolare tessitura materica: frammenti marmorei, scaglie di quarzi e feldspati di diverse dimensioni si amalgamano in modo casuale fluttuando all’interno della lastra e diventando un tutt’uno con essa.